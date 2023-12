Ważna impreza siatkarska w Polsce na początku 2024 roku! Turniej będzie rozegrany w nowej hali

Prezes PZPS Sebastian Świderski dokonał uroczystego otwarcia hali widowiskowo-sportowej – Arena Gorzów. Już w styczniu 2024 roku w Gorzowie Wielkopolskim rozegrane zostaną Mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA) reprezentacji U20 siatkarzy. Zwycięzca turnieju wywalczy awans do finałów mistrzostw Europy.

Arena Gorzów to najnowocześniejszy i największy obiekt wielofunkcyjny w województwie lubuskim, składający się z hali głównej i hali treningowej. Na trybunach stałych może zasiąść 3255 widzów, natomiast trybuny teleskopowe gwarantują dodatkowe 1812 miejsc.





W ceremonii otwarcia obiektu wziął udział Sebastian Świderski. Gorzów Wielkopolski dla prezesa PZPS jest miastem bliskim sercu, ponieważ to właśnie tu spędził on pierwsze lata swojej siatkarskiej kariery. W czasach juniorskich reprezentował barwy Znicza, a w kolejnych latach przeniósł się do Stilonu, gdzie pod okiem trenera Waldemara Wspaniałego zdobywał szlify na seniorskich parkietach.

– Gorzów Wielkopolski zawsze będzie dla mnie miejscem szczególnym. To mój region i bardzo ważny punkt w siatkarskiej karierze. Dlatego tym bardziej cieszę się, że to właśnie w tym mieście powstał tak piękny obiekt, który na pewno przysłuży się kolejnym pokoleniom, nie tylko siatkarskim – powiedział Świderski.

Dwa pełnowymiarowe boiska spełniają wymagania polskich federacji sportowych o czym już w styczniu przekona się reprezentacja Polski U20 siatkarzy, która w Gorzowie Wielkopolskim rozegra Mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA). Turniej odbędzie się w dniach 10–14 stycznia. Bilety trafią do sprzedaży 14 grudnia.

– To dla nas wielki zaszczyt, że jako Polski Związek Piłki Siatkowej możemy zaprosić wszystkich Państwa do Gorzowa Wielkopolskiego na zbliżające się rozgrywki EEVZY. Jestem pewny, że ten nowoczesny obiekt sprosta roli organizatora, a my będziemy częścią tego niezapomnianego wydarzenia, zwieńczonego awansem reprezentacji Polski na przyszłoroczny czempionat – dodał prezes PZPS.

RM, Polsat Sport, pzps.pl