Zespół Stysiak rozbił rywalki, Polka bardzo skuteczna

Fenerbahce Stambuł idzie jak burza w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzyń. W spotkaniu 4. kolejki grupy C drużyna Magdaleny Stysiak i selekcjonera reprezentacji Polski Stefano Lavariniego rozbiła u siebie niemiecki zespół SC Potsdam 3:0 (25:13, 25:19, 25:15).

To był mecz bez historii, w którym Fenerbahce zdominowało każdego seta. W pierwszej partii turecki zespół w pewnym momencie prowadził aż 23:8 i wicemistrzyniom Niemiec groziło nieprzekroczenie granicy dziesięciu punktów. Ostatecznie ekipa Stysiak i Lavariniego wygrała tę odsłonę do 13.

W drugiej partii przyjezdne najdłużej dotrzymywały kroku rywalkom. W połowie seta było tylko 13:12, ale potem Fenerbahce zbudowało wyraźną, sześciopunktową przewagę (20:14) i spokojnie utrzymało ją do końca tej części meczu (25:19).

ZOBACZ TAKŻE: Cztery sety bez historii i gigantyczne emocje w tie-breaku! ZAKSA przegrała we własnej hali

Przed trzecią odsłoną Lavarini zdjął z boiska Stysiak, Edę Erdem oraz najlepiej punktującą w całym spotkaniu Arinę Fiedorowcewą (15 punktów), ale nie zmieniło to obrazu gry. Gospodynie wciąż były wyraźnie lepszym zespołem, wygrały 25:15 i 3:0 w całym spotkaniu.

Stysiak zakończyła mecz z dorobkiem dziewięciu punktów. W ataku grała z bardzo wysoką, 80-procentową skutecznością (8/10), jeden punkt zdobyła blokiem.

Dla Fenerbahce to czwarte zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzyń bez straty seta. We wcześniejszych spotkaniach turecki zespół w stosunku 3:0 wygrywał również z Grot Budowlanymi Łódź, słoweńskim Calcitem Kamnik oraz z SC Potsdam na wyjeździe. Ekipa Lavariniego i Stysiak bardzo wyraźnie prowadzi w tabeli grupy C.

Bilans niemieckiego zespołu to dwie wygrane (3:0 na wyjeździe z Grot Budowlanymi i 3:2, również na wyjeździe, z Calcitem) i dwie porażki (obie z Fenerbahce po 0:3).

W drugim środowym meczu grupy C Ligi Mistrzyń Grot Budowlani Łódź zagrają u siebie z Calcitem Kamnik. Początek spotkania o godzinie 20:30.

Liga Mistrzyń siatkarek, grupa C

Fenerbahce Stambuł - SC Potsdam 3:0 (25:13, 25:19, 25:15)

Fenerbahce: Bojana Drca (7), Magdalena Stysiak (9), Arina Fiedorowcewa (15), Asli Kalac (8), Meliha Diken (2), Eda Erdem (5), Gizem Orge (libero) oraz Ada Germen Korkmaz (libero), Cansu Cetin, Ana Cristina de Souza (2), Meryem Boz (7), Irina Fietisowa (4).

SC Potsdam: Raquel Lazaro (2), Tara Taubner (13), Suvi Kokkonen (13), Berland Morrissette (5), Veronika Dokić (3), Greta Kiss (2), Justine Wong-Orantes (libero) oraz Rodica Buterez (2).

GW, Polsat Sport