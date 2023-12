Liga Mistrzyń siatkarek: Wyniki i skróty meczów 4. kolejki

Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź odniosły drugie zwycięstwo w grupie E Ligi Mistrzyń. W spotkaniu 4. kolejki grupy E wygrały z ukraińską drużyną SC Prometey Dnipro 3:2. W drugim meczu tej grupy doszło do sporej niespodzianki. Niepokonana dotychczas drużyna Volero Le Cannet przegrała u siebie z CS Volei Alba Blaj 0:3.

W spotkaniu grupy C siatkarki Grot Budowlanych Łódź pokonały we własnej hali słoweński Calcit Kamnik 3:0. Liderem tabeli jest Fenerbahce Opet Stambuł. Drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego z Magdaleną Stysiak w składzie pewnie wygrała z SC Poczdam 3:0 i z kompletem zwycięstw jest już pewna awansu do ćwierćfinału.

Wyniki meczów 4. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

grupa A

2023-12-06: Allianz Vero Volley Milano – Volley Mulhouse Alsace 3:1 (25:18, 18:25, 25:16, 25:13)

2023-12-06: VakıfBank SK – Jedinstvo Stara Pazova 3:1 (25:22, 21:25, 25:19, 25:17)

grupa B

2023-12-05: Eczacibasi Dynavit Stambuł – Marica Płowdiw 3:0 (25:19, 25:20, 25:19)

2023-12-06: Savino Del Bene Scandicci – Vasas Obuda Budapest 3:0 (25:14, 25:19, 25:15)

grupa C

2023-12-06: Grot Budowlani Łódź – Calcit Kamnik 3:0 (25:22, 25:17, 25:17)

2023-12-06: Fenerbahce Opet Stambuł – SC Poczdam 3:0 (25:13, 25:19, 25:15)

grupa D

2023-12-05: A. Carraro Imoco Conegliano – Allianz MTV Stuttgart 3:0 (25:19, 25:15, 25:23)

2023-12-07: PGE Rysice Rzeszów – Asterix Avo Beveren

grupa E

2023-12-05: ŁKS Commercecon Łódź – Prometej Dnipro 3:2 (25:23, 22:25, 28:26, 23:25, 15:10)

2023-12-05: Volero Le Cannet – CS Volei Alba Blaj 0:3 (23:25, 24:26, 15:25).

WYNIKI I TABELE LIGI MISTRZYŃ SIATKAREK

RM, Polsat Sport