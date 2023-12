Przed nami 10. kolejka PlusLigi, co oznacza, że rozgrywki dochodzą do 1/3 fazy zasadniczej. Jastrzębski Węgiel powalczy o przedłużenie znakomitej passy dziewięciu zwycięstw, grając u siebie z Treflem Gdańsk. Kolejnym hitem tej serii spotkań będzie starcie Aluron CMC Warta Zawiercie – Projekt Warszawa. Transmisje siatkówki na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Kiedy i o której godzinie zostaną rozegrane mecze? Sprawdź terminarz i plan transmisji 10. kolejki PlusLigi.