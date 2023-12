Dominacja! Siatkarze Projektu Warszawa nie dali rywalom żadnych szans

Siatkarze Projektu od pierwszych akcji meczu naskoczyli na rywala, dominowali w ofensywie i błyskawicznie uzyskali wyraźną zaliczkę (6:2, 9:3 – po asie Kevina Tillie). Suwalczanie długo nie mogli się otrząsnąć po takim wstępie i w pierwszym secie właściwie nie byli w stanie nawiązać walki z dobrze dysponowanymi gospodarzami. Jednostronną partię zamknął asem serwisowym Artur Szalpuk (25:15).

Zobacz także: Skład reprezentacji Polski siatkarzy już znany! Oni powalczą o zwycięstwo w turnieju

Druga odsłona zdecydowanie lepsza w wykonaniu zespołu z Suwałk. Goście uzyskali przewagę na początku (3:6) i utrzymywali ją w kolejnych akcjach (10:14). W środkowej części seta drużyna ze stolicy ruszyła w pogoń – złapała kontakt po efektownym ataku Tillie (16:17), później odrobiła straty (19:19). Seta rozstrzygnęły trzy akcje od stanu 22:22 wygrane przez gospodarzy – atak Taylora Averilla, blok i przypadkowe przebicie, które zaskoczyło rywali (25:22).

W trzecim secie gospodarze wygrali serię siedmiu akcji od stanu 6:5 do 13:5 i w tym momencie całkowicie opanowali sytuację na parkiecie. Asa dołożył Artur Szalpuk (15:7), a gospodarze z akcji na akcję zbliżali się do wygranej. Po efektownym bloku Averilla, różnica wzrosła do dziesięciu oczek (22:12), a wygraną Projektu przypieczętował punktowy blok (25:13).

Najwięcej punktów: Artur Szalpuk (21), Kevin Tillie (13), Bartłomiej Bołądź (12) – Projekt; Bartosz Filipiak (10) – Ślepsk. Drużyna ze stolicy wyraźnie lepsza w ataku (63%–36% skuteczności), zagrywce (6–2) i bloku (11–3). MVP: Artur Szalpuk (16/24 = 67% skuteczności w ataku + 3 asy + 2 bloki).

Projekt Warszawa – MKS Ślepsk Malow Suwałki 3:0 (25:15, 25:22, 25:13)

Projekt: Artur Szalpuk, Andrzej Wrona, Bartłomiej Bołądź, Kevin Tillie, Yurii Semeniuk, Jan Firlej – Damian Wojtaszek (libero) oraz Taylor Averill, Igor Grobelny. Trener: Piotr Graban.

Ślepsk: Ziga Stern, Konrad Stajer, Bartosz Filipiak, aweł Halaba, Joaquin Gallego, Maksim Buculjević – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Matias Sanchez, Arkadiusz Żakieta, Jakub Macyra, Bartosz Firszt. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

Wyniki meczów 9. kolejki PlusLigi:

2023-11-30: Barkom Każany Lwów – PSG Stal Nysa 1:3 (23:25, 17:25, 25:22, 22:25)

2023-12-01: Enea Czarni Radom – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (16:25, 25:27, 17:25)

2023-12-01: GKS Katowice – Exact Systems Hemarpol Częstochowa 3:2 (33:31, 18:25, 19:25, 28:26, 15:11)

2023-12-02: Asseco Resovia Rzeszów – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:20, 25:23, 25:21)

2023-12-02: Projekt Warszawa – Ślepsk Malow Suwałki 3:0 (25:15, 25:22, 25:13)

2023-12-02: Bogdanka LUK Lublin – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-03: Aluron CMC Warta Zawiercie – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-03: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – KGHM Cuprum Lubin (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport