Gospodarze dość szybko wyszli na prowadzenie, bo już w siódmej minucie gry. Joan Roman zagrał w pole karne do nadbiegającego Dawida Szota. Ten uderzył obok interweniującego Gerarda Bieszczada i trafił do siatki. Do wyrównania w 20. minucie mógł doprowadzić Andreja Prokić, ale Serb uderzył niedokładnie. Później to Wiślacy przejęli inicjatywę i szukali gola na 2:0. Ostatecznie w pierwszej połowie ta sztuka im się nie udała.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec pięknej przygody trzecioligowca w PP. Wymagająca przeprawa Piasta w Gubinie

Co się odwlecze, to nie uciecze. Pięć minut po zmianie stron strzałem głową Bieszczada pokonał Angel Rodado. 120 sekund później było już 3:0. Tym razem akcję ofensywną "Białej Gwiazdy" wykończył Bartosz Talar. W tym momencie Wisła była już w bardzo komfortowej sytuacji i miała dość bezpieczny wynik. W 66. minucie gry padła bramka kontaktowa dla Stali. Szymon Kądziołka wykorzystał podanie Patryka Warczaka i precyzyjnym uderzeniem posłał futbolówkę do siatki Wisły.

Reakcja ekipy z Krakowa była błyskawiczna. Po szybkim ataku Rodado wyłożył piłkę do strzału Patrykowi Gogółowi. Ten miał mnóstwo miejsca, by oddać skuteczne uderzenie. Po niespełna 70 minutach na tablicy wyników widniał wynik 4:1 dla Wisły.

Później tempo gry wyraźnie się uspokoiło. Zespół z Rzeszowa utracił nadzieję na uzyskanie korzystnego rezultatu w tym spotkaniu. Natomiast Wisła spokojnie kontrolowała mecz i dowiozła zwycięstwo do końcowego gwizdka. "Biała Gwiazda" zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski.

Wisła Kraków - Stal Rzeszów 4:1 (1:0)

Bramki: Szot 7, Rodado 50, Talar 52, Gogół 67 - Kądziołka 66

mtu, Polsat Sport