Koniec pięknej przygody trzecioligowca w PP. Wymagająca przeprawa Piasta w Gubinie

Piast Gliwice pokonał w meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski Carinę Gubin 5:2 i awansował do ćwierćfinału rozgrywek. Zwycięstwo z trzecioligowcem nie przyszło jednak podopiecznym Aleksandara Vukovicia łatwo.

Po pierwszej połowie czwartkowego spotkania wydawało się, że faworyt z PKO BP Ekstraklasy zapewni sobie wygraną bez większego wysiłku. Carina zagroziła parę razy bramce Piasta, ale gospodarzom brakowało konkretów. Co innego po drugiej stronie boiska. Gliwiczanie nie zachwycali, ale dwukrotnie znaleźli sposób na pokonanie Tymoteusza Seweryna. Najpierw w 20. minucie dośrodkowanie Miłosza Szczepańskiego idealnie zamknął Grzegorz Tomasiewicz, a siedem minut później celną główką popisał się pozostawiony kompletnie bez opieki Patryk Dziczek.

ZOBACZ TAKŻE: Była gwiazda Premier League szokuje! Mówi, czego kobiety nie powinny robić. "Bądźmy poważni"

Zespół z Gubina wyszedł na drugie 45 minut kompletnie odmieniony. Podopieczni trenera Grzegorza Kopernickiego uwierzyli, że losy awansu nie są jeszcze rozstrzygnięte. Prawdziwym impulsem dla miejscowych był gol kontaktowy autorstwa Denisa Matuszewskiego z 50. minuty. Po tym trafieniu gubinianie jeszcze mocniej przycisnęli i po kwadransie dopięli swego. Kapitalnie w polu karnym ponownie odnalazł się Matuszewski i wykorzystał celne dogranie Przemysława Haraszkiewicza z prawej flanki.

Do 83. minuty wszyscy czekali w Gubinie na dogrywkę. Faworyt w porę się jednak otrząsnął i w końcówce zadał trzy zabójcze ciosy. Najpierw po wrzutce Szczepańskiego ładnym strzałem głową popisał się Michael Ameyaw, następnie poważny błąd Seweryna wykorzystał Ariel Mosór, a w doliczonym czasie gry rzut karny pewnie wykorzystał Michał Chrapek. Gliwiczanie uciekli tym samym spod przysłowiowego "topora". Zawodnikom Cariny z pewnością należą się zaś brawa za postawienie przedstawicielowi Ekstraklasy wymagających warunków. Wynik meczu nie oddaje w pełni tego, co we wczesne czwartkowe popołudnie działo się na boisku w Gubinie.

Carina Gubin - Piast Gliwice 2:5 (0:2)

Bramki: Denis Matuszewski 50, 64 - Grzegorz Tomasiewicz 20, Patryk Dziczek 27, Michael Ameyaw 83, Ariel Mosór 87, Michał Chrapek 90+4