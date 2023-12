Rewolucja w światowym golfie. Zawody będą ciekawsze

We wspólnym komunikacie brytyjskie stowarzyszenie R&A oraz amerykańskie US Golf Association oświadczyły, że chcą w ten sposób chronić integralność pól golfowych, w tym ich całkowitą długość od toru wodnego do greenu, czyli obszaru bardzo krótko ściętej trawy, na którym piłka toczy się do dołka. Oba stowarzyszenia chcą, aby dotarcie do ostatniego dołka wymagało różnorodnych uderzeń.

ZOBACZ TAKŻE: Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Adriana Meronka

Nowe piłki mają być wprowadzone w 2028 roku dla elity golfowej oraz w 2030 dla graczy amatorów. Według władz golfa najdłuższe drive'y będą dzięki nim krótsze o 13-15 metrów.

- Myślę, że w profesjonalnej grze odzyskamy umiejętności, które być może tracimy, a oglądanie zawodów będzie ciekawsze – powiedział Sky Sports czołowy golfista Rory McIlroy.

KZ, PAP