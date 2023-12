To koniec! Polscy siatkarze niespodziewanie przerwali mecz na początku drugiego seta

Pierwszy set był wyrównany, ale od początku minimalną przewagę uzyskali rywale, którzy wygrali 21:17. Bloki Davida Schweinera zrobiły różnicę na początku drugiej partii. Czech zastopował trzy kolejne ataki Bryla i to rywale wyszli na prowadzenie 5:2. Biało-czerwoni poprosili o czas, po którym zdecydowali się skreczować ze względów medycznych, kończąc mecz i udział w turnieju.

Do ćwierćfinałów z "polskiej" grupy awansowali Perusic i Scheiner oraz Włosi Samuele Cottafava i Paolo Nicolai, a bezpośredni awans do półfinału wywalczyli zwycięzcy tej puli Katarczycy - Cherif Younousse i Ahmed Tijan. W grupie B zwycięstwo zapewnili sobie liderzy światowego rankingu, Norwegowie Anders Mol i Christian Sorum. Mistrzowie olimpijscy czekają w półfinale na swoich rywali. W ćwierćfinałach wystąpią za to Brazylijczycy George i Andre oraz Szwedzi David Ahman i Jonathan Hellvig - ich bezpośrednie starcie zdecyduje o tym, kto zajmie drugie, a kto trzecie miejsce.

Niestety ze względów medycznych Michał Bryl i Bartosz Łosiak musieli skreczować w drugim secie meczu z mistrzami świata, kończąc tym samym turniej finałowy #BeachProTour w Doha🏐 Wielkie brawa dla naszych zawodników i szybkiego powrotu do zdrowia! 👏



W turnieju kobiet w półfinale zameldowały się Brazylijki Ana Patricia i Duda oraz Australijki Mariafe i Clancy, z kolei w ćwierćfinale Niemki Svenja Muller i Cinja Tillmann zmierzą się z Brazylijkami Tainą i Victorią a Kanadyjki Brandie Wilkerson i Melissa Humana-Paredes z Amerykankami Kristen Nuss i Taryn Kloth. W turnieju pań Polki nie startowały. Zakończenie imprezy w sobotę - na ten dzień zaplanowano półfinały i mecze o medale.

Perusic/Schweiner - Łosiak/Bryl 2:0 (21:17, 5:2)

RM, PAP