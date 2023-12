Zdecydowane zwycięstwo! Siatkarki z Kalisza ograły Pałac

W spotkaniu 10. kolejki Tauron Ligi siatkarki Energa MKS Kalisz pokonały Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0. Najwięcej emocji dostarczyła druga odsłona, w której gospodynie prowadziły już 20:13, ale bydgoszczanki odrobiły straty i losy seta ważyły się do samego końca.

Gospodynie lepiej rozpoczęły to spotkanie (6:2), ale w środkowej części seta bydgoszczanki zdołały odrobić straty (14:14). Przez pewien czas trwała wyrównana walka, końcówka należała jednak do siatkarek z Kalisza, które wykorzystały problemy rywalek z przyjęciem. Przestrzelona zagrywka przyjezdnych ustaliła wynik na 25:20.

Druga odsłona długo toczyła się pod dyktando kaliszanek, które systematycznie powiększały przewagę (11:7, 15:8). Później prowadziły już 20:13 i wówczas rozpoczęła się pogoń przyjezdnych. Siatkarki Pałacu zmniejszyły różnicę po dwóch asach Martyny Gorzkiewicz (21:18), a później wyrównały (23:23). Dwa ostatnie słowa w tym secie należały jednak do Karoliny Fedorek, która skończyła najważniejsze akcje (25:23).

Na początku trzeciego seta minimalną przewagę miał Pałac (5:7), nie utrzymał jej jednak długo. Znów do głosu doszły gospodynie (11:9). Po asie serwisowym Fedorek prowadziły 17:11, później 20:14 i pewnie zmierzały po zwycięstwo. Aleksandra Rasińska atakiem blok-aut wywalczyła piłkę meczową, a w kolejnej akcji Fedorek zamknęła mecz uderzeniem z przechodzącej piłki (25:16).

Najwięcej punktów: Karolina Drużkowska (15), Karolina Fedorek (13), Aleksandra Rasińska (12), Lucija Mlinar (10) – Energa MKS; Wiktoria Makarewicz (14), Joanna Sikorska (12) – Metalkas Pałac. MVP: Karolina Fedorek (11/16 = 69% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Energa MKS Kalisz – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:20, 25:23, 25:16)

Energa MKS: Alicja Grabka, Karolina Drużkowska, Karolina Fedorek, Aleksandra Rasińska, Lucija Mlinar, Zuzanna Efimienko-Młotkowska – Izabela Śliwa (libero) oraz Katarzyna Wawrzyniak, Dajana Boskovic, Aleksandra Cygan. Trener: Marcin Widera.

Pałac: Wiktoria Makarewicz, Dominika Witowska, Joanna Sikorska, Pola Nowakowska, Wiktoria Paluszkiewicz, Paulina Bałdyga – Magdalena Saad (libero) oraz Ewelina Żurowska, Pola Bujnarowska, Martyna Gorzkiewicz. Trener: Jakub Tęcza.

Wyniki i skróty meczów 10. kolejki Tauron Ligi:

2023-12-07: Grupa Azoty Akademia Tarnów - MOYA Radomka Radom 2:3 (25:19, 18:25, 17:25, 27:25, 7:15)

2023-12-08: UNI Opole – ŁKS Commercecon Łódź 0:3 (25:27, 30:32, 22:25)

2023-12-08: Energa MKS Kalisz – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:20, 25:23, 25:16)

2023-12-09: Grot Budowlani Łódź – #VolleyWrocław (sobota, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2023-12-10: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Grupa Azoty Chemik Police (niedziela, godzina 13.00; transmisja – Polsat Box Go)

2023-12-10: ITA Tools Stal Mielec – PGE Rysice Rzeszów (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Box Go).

RM, Polsat Sport