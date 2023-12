11. kolejkę PlusLigi rozpocznie w sobotę mecz Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie. Faworytem tego starcia będzie czwarta w tabeli ekipa Jurajskich Rycerzy, która jednak w poprzedniej kolejce wyraźnie przegrała z Projektem Warszawa 0:3. Suwalczanie wygrali ostatnio na wyjeździe z PGE GiEK Skrą 3:1.

GKS Katowice – PGE GiEK Skra Bełchatów to konfrontacja drużyn z dołu tabeli, bo obie ekipy początku sezonu nie mogą zaliczyć do udanych. Skra jest czternasta w tabeli (7 punktów), GKS – piętnasty (3 punkty). W ostatnich meczach bełchatowianie przegrali 1:3 ze Ślepskiem, a ekipa z Katowic uległa 0:3 Asseco Resovii.

KGHM Cuprum Lubin – Indykpol AZS Olsztyn to kolejne z sobotnich spotkań. Lubinianie w poprzedniej kolejce nie grali, a ostatni mecz to porażka 0:3 z ZAKSĄ. Wyżej notowany w tabeli Indykpol AZS pożegnał się z Iławą porażką 2:3 z drużyną ze Lwowa. 17 grudnia olsztynianie mają wrócić do Uranii, wcześniej jednak czeka ich wyjazd do Lubina.

Interesująco zapowiada się konfrontacja Trefl Gdańsk – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Organizatorzy zapowiadają rekord frekwencji tego sezonu na trybunach Ergo Areny. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, piąty Trefl wyprzedza kędzierzynian o jeden punkt. Osłabiona kontuzjami ZAKSA przegrała ostatnio u siebie z Bogdanką LUK Lublin 2:3. Gdańskie lwy na wyjeździe w Jastrzębiu-Zdroju nie ugrały nawet seta.

Niekwestionowany hit 11. kolejki to starcie Projekt Warszawa – Jastrzębski Węgiel na Torwarze. Druga drużyna w tabeli podejmie lidera. Jastrzębianie w obecnym sezonie jeszcze nie przegrali, mają imponujący bilans (komplet 30 punktów, sety 30–3); Projekt dotychczas z jedną porażką, ma 26 punktów na koncie. W poprzedniej kolejce obie ekipy pewnie, po 3:0 pokonały wymagających rywali, jastrzębianie Trefla, a ekipa ze stolicy – Aluron CMC Wartę.

Barkom Każany Lwów – Exact Systems Hemarpol Częstochowa to kolejne w tej serii spotkań starcie sąsiadów w tabeli, w tym przypadku dolnej jej części. Jedenasty w ligowej stawce Barkom wygrał ostatnio 3:2 z Indykpolem AZS i wyprzedza częstochowian o dwa oczka. Beniaminek w poprzedniej kolejce przegrał u siebie z Enea Czarnymi 2:3.

Enea Czarni Radom – Asseco Resovia to pierwszy z meczów, które zostaną rozegrane w poniedziałek. 11 grudnia minie druga rocznica od ostatniego zwycięstwa radomian we własnej hali. Radomianie ostatnio wygrali po raz pierwszy w tym sezonie, pokonując na wyjeździe Exact Systems Hemarpol Częstochowa 3:2. O przełamanie fatalnej passy we własnej hali będzie jednak niezwykle trudno. Trzecia w tabeli ekipa z Rzeszowa w poprzedniej kolejce pewnie ograła GKS 3:0.

Spotkanie Bogdanka LUK Lublin – PSG Stal Nysa zakończy 11. kolejkę. I tym razem zagrają ekipy sąsiadujące ze sobą w plusligowej tabeli. Drużyna z Lublina zajmuje przed tą kolejką siódme miejsce i wyprzedza o jeden punkt PSG Stal, która ma jednak o jeden mecz rozegrany mniej. W poprzedniej kolejce Bogdanka LUK wygrała po tie-breaku w Kędzierzynie-Koźlu.



11. kolejka PlusLigi – mecze, transmisje, daty, godziny:

2023-12-09: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-09: GKS Katowice – PGE GiEK Skra Bełchatów (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-09: KGHM Cuprum Lubin – Indykpol AZS Olsztyn (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-10: Trefl Gdańsk – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-10: Projekt Warszawa – Jastrzębski Węgiel (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-10: Barkom Każany Lwów – Exact Systems Hemarpol Częstochowa (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-11: Enea Czarni Radom – Asseco Resovia Rzeszów (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-12-11: Bogdanka LUK Lublin – PSG Stal Nysa (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

