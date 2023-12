Zmiana trenera w polskim klubie siatkarskim! Dotychczasowy asystent przejął drużynę

Do zmiany na stanowisku trenera doszło w polskim klubie siatkarskim występującym w pierwszej lidze. Rolę szkoleniowca siatkarek drużyny Karpaty PANS Krosno przestał pełnić Rafał Legień, a zastąpił go Szymon Czekaj.

Drużyna Karpaty PANS Krosno zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli pierwszej ligi siatkarek. Drużyna wygrała dwa z dotychczas rozegranych dziesięciu spotkań i zgromadziła sześć punktów na swoim koncie. Ostatnia kolejka przyniosła klęskę we własnej hali z drużyną z czołówki – KS BAS Kombinat Budowlany Białystok. "Karpatki" przegrały 0:3 (12:25, 14:25, 17:25).





W tej sytuacji w klubie doszło do zmiany szkoleniowca. Rafał Legień przestał pełnić funkcję pierwszego trenera, a zastąpił go Szymon Czekaj.





"Szymon rozpoczął swoją przygodę z siatkówką w 1996 roku. Przeszedł przez wszystkie etapy szkolenia zawodnika w Karpatach Krosno. Bieżący sezon to czwarty rok Szymona w Karpatach PANS Krosno, w roli asystenta trenera oraz II trenera. Jego rozległa wiedza o zespole, w połączeniu z doświadczeniem i zaangażowaniem oraz pasją do sportu, bardzo dobrze pozycjonuje go do prowadzenia naszej drużyny" – przeczytaliśmy w mediach społecznościowych klubu.

RM, Polsat Sport