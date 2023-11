Decyzja zapadła! Poznaliśmy nowego trenera reprezentacji Polski siatkarek

– Znam obecne kadrowiczki. Z częścią z nich pracowałem w klubie lub w Szkole w Szczyrku. Dlatego też przystąpiłem do konkursu ogłoszonego przez Polski Związek Piłki Siatkowej – powiedział Miłosz Majka.

Pierwszym międzynarodowym sprawdzianem dla tego szkoleniowca i jego podopiecznych będą mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA), które zostaną rozegrane w dniach 3–8 stycznia 2024 roku w Druskiennikach i Kownie na Litwie. Zwycięzca turnieju wywalczy awans do przyszłorocznego kontynentalnego czempionatu. Polki do tej imprezy będą przygotowywać się na zgrupowaniach w Szczyrku i Olecku.

Miłosz Majka zanim trafił do siatkówki trenował piłkę nożną. Musiał być wyróżniającym się juniorem, gdyż został powołany do kadry wojewódzkiej w tej kategorii wiekowej. Na jednym z treningów zauważył go Szczepan Chodakowski i bez ogródek powiedział: "Ty, Majka, przyjdź do mnie do siatkówki!". Na szczęście przyszłemu trenerowi kadry kobiet U20 nie trzeba było dwa razy powtarzać i Majka znalazł swoje miejsce w tej dyscyplinie sportu.

– Drugą osobą, która wywarła na mnie duży wpływ na początku siatkarskiej, drogi był Roman Kołodziej – podkreślił Miłosz Majka, rocznik 1983 - bardzo dla polskiej siatkówki udany.

Miłosz Majka grał m.in. w juniorach słynnego Mostostalu Kędzierzyn-Koźle i AZS Politechnice Opolskiej, gdzie trenerem był Zbigniew Rektor. Nie są mu również obce występy na piasku. Razem z Marcinem Melnarowiczem zajął piąte miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy.

Jest absolwentem kierunku trenerskiego Wydziału Wychowania Fizycznego Politechniki Opolskiej, gdzie studiował pod okiem tak wybitnych fachowców jak Edward Superlak i Paweł Czerepok.

Wcześnie zaczął przekazywać swoją siatkarską wiedzę i doświadczenie. W latach 2007–21 był trenerem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. Działalność w tej placówce łączył z pracą w SMS PZPS w Szczyrku w latach 2015–17 oraz 2019–21.

– Ważnym miejscem w mojej pracy szkoleniowej była Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku, do której ściągnął mnie Grzegorz Wagner. On mnie zauważył i zaproponował współpracę. Natomiast w Szkole moim mentorem był Wiesław Popik – zaznaczył. Majka jest drugim trenerem w zespole Tauron Ligi ITA TOOLS Stal Mielec, który do niedawna prowadził Popik.

Składamy serdeczne gratulacje Miłoszowi Majce w związku z powołaniem na funkcję Trenera Reprezentacji Polski U20 kobiet w piłce siatkowej halowej 👏👏👏



Więcej informacji na stronie ➡️ https://t.co/UvR9ogt3XB pic.twitter.com/cwFqLfmvJj — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) November 14, 2023

Dwukrotnie był na mistrzostwach świata juniorek i raz na mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej, gdy reprezentację Polski prowadził trener Popik, którego był też asystentem w kadrze B seniorek. Ma również doświadczenie w pracy w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych.

W latach 2021–23 pracował w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Stężycy i z tym klubem zdobył srebrny i brązowy medal mistrzostw Polski juniorek młodszych.

– Bardzo sobie cenię współpracę z Bereniką Tomsią, Dawidem Michorem i całym sztabem szkoleniowym tego klubu, który jest świetnie zorganizowany i, co ważne, ma ogromne wsparcie władz samorządowych – podkreślił Majka.

RM, Polsat Sport, pzps.pl