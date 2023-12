PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Warta Poznań. Relacja i wynik na żywo

Tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową mają piłkarze Warty, którzy ostatnie dwa mecze w tym roku zagrają na wyjazdach. Nawet komplet zwycięstw nie zapewni im spokojnej zimy. "Spokój to pojęcie względne" – przyznał trener poznaniaków Dawid Szulczek. Relacja i wynik na żywo z meczu Pogoń Szczecin - Warta Poznań od 20:30 na Polsatsport.pl.

Warciarze w trzech ostatnich spotkaniach zdobyli zaledwie jeden punkt i czują już oddech zespołów ze strefy spadkowej. 16. w tabeli Puszcza Niepołomice traci do poznańskiego zespołu tylko dwa punkty. A "Zielonym" nie będzie łatwo poprawić dorobek, bowiem dwa ostatnie mecze rozegrają w Szczecinie i Zabrzu. Szulczek nie ukrywa, że nawet dwie wygrane nie sprawią, że jego drużyna będzie mogła spać spokojnie zimą.

"Rok temu po pierwszej rundzie mieliśmy 25 punktów i 9. miejsce w tabeli. Ale ten spokój to pojęcie względne, a poza tym zabija on instynkt przetrwania. Bo czy rok temu w Płocku zima była spokojna, albo w Krakowie dwa lata temu? Nie ma czegoś takiego" – powiedział trener Warty na konferencji prasowej.

Warta ma w tej chwili 18 punktów, a szkoleniowiec nie ukrywa, że chciałby na koniec roku mieć "dwójkę z przodu".

"Dlatego musimy szukać punktów i to w liczbie mnogiej. Bez względu na to, co osiągniemy w dwóch ostatnich meczach, ta zima będzie wymagała od nas solidnego przygotowania" – zaznaczył.

Poznaniacy są akurat w bardzo intensywnym momencie sezonu. Warciarze dopiero w środę nad ranem wrócili z Białegostoku, gdzie przegrali mecz 1/8 finału Pucharu Polski z Jagiellonią 0:2. Większość zawodników po powrocie miała dzień wolny, a drużyna w czwartek do południa przeprowadziła tylko rozruch i udała się w kolejną podróż. Na szczęście do Szczecina droga jest o połowę krótsza niż do Białegostoku.

"Nie planowaliśmy wyjazdu do Szczecina w dniu meczu. Ze względu na warunki pogodowe i ewentualny jakiś wypadek drogowy, nie chcieliśmy ryzykować, bo mogłoby nam to rozbić plan dnia. Mimo że jest w miarę blisko, jedziemy w czwartek" - wyjaśnił.

Szkoleniowiec mocno chwalił Pogoń, wiele ciepłych słów poświęcił sztabowi szkoleniowemu. Jego zdaniem najbliższy rywal gra niezwykle widowiskowy futbol, ale też ma swoje mankamenty.

"Pogoń jest trochę porównywalna do Jagielloni i, patrząc na strukturę organizacji gry, także do Lecha. Pamiętam, jak rok temu graliśmy w Szczecinie i wówczas kibice wywiesili transparenty z krytycznymi hasłami wobec trenera Pogoni. A ja uważam, że sztab Pogoni pracuje na świetnym poziomie. To, jak gra Pogoń jest ładne dla oka i dobrze się też analizuje. Ten zespół oddaje najwięcej strzałów w lidze, ma najwięcej wejść w pole karne, akcje są bardzo płynne. Proces transferowy też jest na wysokim poziomie, ci piłkarze, którzy dochodzą, tylko wzmacniają drużynę" – tłumaczył.

"To taka laurka dla trenerów rywali przed tym meczem, ale zasłużona. Natomiast Pogoń przegrywa, bo zdarzają jej się momenty dekoncentracji. A w meczu ze Stalą Mielec było tych momentów nawet cztery, z czego trzy zakończyły się stratą bramki. Tych mankamentów jest jednak mało, a za to dużo plusów. O pewnych elementach nie chcę mówić, może będzie okazja po spotkaniu” – podsumował.

Spotkanie Pogoni z Wartą rozegrane zostanie w piątek o godz. 20.30. W pierwszej rundzie "Portowcy" zwyciężyli w Grodzisku Wielkopolskim 1:0.

jb, PAP