W materiale wyemitowanym w magazynie #7Strefa Bednaruk poprosił Wojtaszka i Popiwczaka o to, by wybrali jedną cechę, której sobie zazdroszczą. Odpowiedź gracza Projektu była bardzo rzeczowa: - Czasami tego spokoju, który on ma, bo mnie czasami jest za dużo, czasami skupiam się na innych rzeczach, a on ma ten spokój cały czas.

Z kolei Popiwczak podszedł do sprawy z humorem i odparł, że chciałby być tak wygadany, jak jego bardziej doświadczony kolega.

Kto w ciągu doby wypowiada więcej słów? Tu gracz Jastrzębskiego Węgla nie miał żadnych wątpliwości: - Zdecydowanie Damian - powiedział. Libero Projektu stwierdził natomiast, że choć na boisku to on mówi więcej, to już w domu jest cichy i spokojny.

A który z graczy poradziłby sobie lepiej, gdyby musiał zagrać cały mecz nie na swojej nominalnej pozycji, a na przyjęciu? W tym przypadku zarówno Wojtaszek, jak i Popiwczak wskazali na siebie. - Ja przecież atakowałem Kurkowi i Kubiakowi nad blokiem. Jeśli nie wierzysz, dzwoń do Japonii i do Chin, to ci potwierdzą - polecił Bednarukowi Wojtaszek. Jak myślicie - żartował, czy mówił poważnie?

Spotkanie Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel będzie hitem 11. kolejki PlusLigi. Jastrzębski Węgiel w tym sezonie ligowym jest jak do tej pory niepokonany (10 zwycięstw, 0 porażek) i prowadzi w tabeli. Projekt zajmuje drugie miejsce z bilansem dziewięciu zwycięstw i jednej porażki.

Mecz zostanie rozegrany w niedzielę. Początek o godzinie 17:30. Transmisja w Polsacie Sport i w Polsat Box Go.

GW, Polsat Sport