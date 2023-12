La Liga: Betis - Real Madryt. Relacja i wynik na żywo

To jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań 16. kolejki La Liga. Ekipa Realu Betis zagra z Realem Madryt. Oba zespoły mogą pochwalić się świetną serią meczów bez porażki. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Piłkarze Betisu są niepokonani w La Liga od dziesięciu potyczek. W tym czasie udało im się czterokrotnie wygrać i sześciokrotnie zremisować. W tabeli zajmują siódme miejsce. Ostatni raz schodzili z boiska pokonani 16 września, kiedy ulegli wyraźnie na wyjeździe Barcelonie 0:5.

Z kolei Real poniósł w lidze tylko jedną porażkę - 24 września w wyjazdowych derbach z Atletico 1:3 i od tamtej pory jest niepokonany od dziewięciu meczów, wygrywając siedmiokrotnie i tylko dwukrotnie remisując. Dzięki temu podopieczni Carlo Ancelottiego są liderem tabeli, ale co ciekawe, mają tyle samo punktów co rewelacja rozgrywek - Girona. Obie ekipy mogą czuć oddech trzeciej Barcelony, która traci do nich cztery "oczka", a już w niedzielę podejmie Gironę.

ZOBACZ TAKŻE: Cristiano Ronaldo nadal w formie. Imponujący dorobek bramkowy 38-latka w 2023 roku

Zarówno Betis, jak i Real rywalizują w europejskich pucharach. Zawodnicy z Sewilli przegrali pod koniec listopada w Pradze ze Spartą 0:1 w Lidze Europy, ale nadal zajmują pierwsze miejsce w grupie z punktem przewagi nad drugimi Rangersami i dwoma "oczkami" więcej od trzeciej Sparty. Losy awansu rozstrzygną się zatem w ostatniej kolejce.

"Królewscy" wygrali u siebie prestiżowe starcie w Lidze Mistrzów z SSC Napoli 4:2 i tym samym z kompletem zwycięstw zapewnili sobie pierwszą lokatę na kolejkę przed końcem zmagań grupowych.

Ostatni raz Betis rywalizował z Realem w marcu tego roku. Wówczas na Estadio Benito Villamarin padł bezbramkowy remis.

Relacja i wynik na żywo meczu Betis - Real Madryt od godz. 16:15 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport