Dania wraz ze Szwecją i Norwegią to jeden z gospodarzy tegorocznego mundialu. Duńscy kibice w ostatniej kolejce przeżyli srogi zawód. Ich zespół nieoczekiwanie przegrał z Japonią 26:27, tracąc bramkę w ostatnich sekundach. To zdaniem Adriana Struzika, asystenta trenera Polek Arne Senstada korzystny wynik dla biało-czerwonych, torujący im drogę do ćwierćfinałów. Jest tylko jeden szkopuł - Danię, i to na jej terenie, trzeba pokonać.

Po dotychczasowych meczach liderem tabeli są Niemcy z 6 punktami, o dwa mniej mają Dania i Polska. Kolejne miejsca zajmują Japonia i Rumunia - 2 pkt. Jedynie Serbia nie zdołała zgromadzić żadnego punktu.

Duński handball w kobiecym wydaniu, uwzględniając występy w mundialu, zaliczany jest do czołowej "10" globu. Składa się na to sześć medali, w tym jeden złoty wywalczony w 1997 roku.

Ostatni duży turniej rozgrywany w Danii zakończył się słodko-gorzkim wynikiem dla drużyny skandynawskiej. Na Euro 2020 duńskiej drużynie niewiele zabrakło do brązowego medalu, zaważyła na tym porażka z Chorwacją. Kolejne dwie imprezy potwierdziły siłę tej drużyny. Rok później na MŚ 2021 Dania sięgnęła po brązowy medal, a następnie po srebrny krążek w ME 2022.

Przez ostatnie kilka lat trzon drużyny niewiele się zmienił. Dunki mają prawdopodobnie najlepszą parę bramkarek w turnieju. Kapitan Sandra Toft jest częścią kadry narodowej od 15 lat. W dorobku ma m.in. tytuł najlepszej piłkarki roku IHF 2021. Dobrze między słupkami uzupełnia się z Altheą Reinhardt.

Podczas gdy Toft trafiła do zespołu All Stars MŚ 2021, to dwójka innych duńskich zawodniczek przykuła uwagę podczas Euro 2022. Młoda lewa skrzydłowa Emma Friis i rozgrywająca Katrine Heindahl nie tylko dostały się do drużyny All StarS, ale także otrzymały nagrodę EHF Excellence Award za sezon 2022/2023, honorującą najlepszych zawodników na każdej pozycji. Do wyróżniających się piłkarek tego zespołu trzeba zaliczyć także najskuteczniejszą w turnieju, rozgrywającą Kristinę Joergensen (22 gole). Większośc reprezentantek tego kraju na co dzień występuje w zespołach Champions League.

Szkoleniowcem Dunek jest Jesper Jensen, który kadrę prowadzi od 2020 roku.

O wyzwaniu stojącym przed polską drużyną świadczy bilans 47 spotkań. Biało-czerwone tylko dziesięć razy triumfowały, pięciokrotnie notowany był remis, a rywalki wygrały aż 32 spotkania.

Po dwie najlepsze drużyny z grupy po drugiej rundzie awansują do ćwierćfinałów, od których rywalizacja toczyć się będzie systemem pucharowym. Dwa ćwierćfinały odbędą się w norweskim Trondheim, a pozostałe mecze fazy pucharowej, w tym półfinały i finał w Herning.

Najwyżej sklasyfikowana drużyna mundialu, która jeszcze nie wywalczyła awansu, zagra na igrzyskach w Paryżu. Ćwierćfinaliści będą rywalizować w przedolimpijskich turniejach barażowych.

mtu, PAP