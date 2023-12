O możliwym transferze Lewandowskiego mówi się już od dłuższego czasu. Wielu dziennikarzy uważa, że "Lewy" po zakończeniu swojej współpracy z Barceloną przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Nic w tym dziwnego, warto przypomnieć, że w tamtejszej lidze grają już takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo czy Neymar.

Krążą również pogłoski o możliwym przejściu Lewandowskiego do Major League Soccer. Mówi się, że kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski za oceanem może dołączyć do Lionela Messiego i podpisać kontrakt z Interem Miami. Inne zdanie na ten temat ma były amerykański bramkarz - Brad Friedel.

- Pierwszy klub, jaki przychodzi mi do głowy, to Chicago Fire. Mieszka tam mnóstwo Polaków, więc Lewandowski mógłby liczyć na wsparcie dużej społeczności. Poza tym Chicago to wspaniałe miejsce do życia. Tylko zastanawiam się, czy właściciel Fire Joe Mansueto chciałby znów głęboko sięgnąć do kieszeni, bo sprowadził już Xherdana Shaqiriego, który dużo zarabia. Klubów, do których warto przyjść, mógłbym wymienić więcej: Los Angeles FC fantastycznie gra w piłkę, w Orlando jest fajna pogoda, Columbus Crew ma piękny stadion i ośrodek treningowy. Właściwie mało jest miast w USA, których bym nie polecił - powiedział były piłkarz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Amerykanin podkreślił również, że przenosiny do Stanów Zjednoczonych mogą być niebezpieczne dla "Lewego". Wszystko przez sztuczną nawierzchnię, na której rozgrywane jest większość spotkań w tamtejszej lidze. Friedel uważa, nie jest ona dobra dla starszych zawodników, ponieważ negatywnie wpływa na ich kolana, kostki i ścięgna.

Friedel podczas swojej kariery grał w takich klubach jak Liverpool, Tottenham czy Aston Villa. Wystąpił również w 82 spotkaniach seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Karierę zawodniczą postanowił zakończyć na początku lipca 2015 roku.

AA, Polsat Sport