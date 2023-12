Lewandowska podjęła trudny temat. "Dane policji są przerażające"

Rosnące wskaźniki prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży to trudny temat, który porusza wiele znanych osób w celu wzrostu świadomości wśród swoich obserwujących. Jedną z osób, która podjęła taki krok jest Anna Lewandowska, która postanowiła podzielić się swoimi refleksjami na Instagramie, gdzie wcześniej udostępniła film poruszający ten temat.

- Dziękuję Wam Mamy za zaufanie i za to, że podzieliłyście się ze mną swoimi rodzinnymi historiami. Bardzo mnie to poruszyło, bo sama jestem mamą. Kilka osób napisało mi, że ich dzieci, nastolatkowie mają za sobą próbę samobójczą… Wiem, nie jest to prosty temat przed świętami, ale nie potrafię tego nie poruszyć - napisała Lewandowska.



Znana przedstawicielka świata sportu podkreśliła również smutne statystyki policji.



- Dane Policji są przerażające - w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost prób samobójczych wśród młodych osób. W ubiegłym roku było ich ponad 2 000. To ponad 5 prób każdego dnia. Co 4 młoda osoba przyznała, że myślała o samobójstwie - dodała influencerka (pisownia oryginalna - przyp. red.)



Lewandowska zapowiedziała również, że będzie stale przypominać o nurtującej kwestii oraz trudnym, choć potrzebnym temacie.



- Co doprowadza dzieci do takiego kroku? Czynników jest wiele… Sytuacja w domu, presja w szkole a także zachowania rówieśników. Ponad 50 proc. dzieci ze szkół podstawowych doświadczyło przemocy rówieśniczej… Obserwujmy bacznie swoje dzieci i uczmy szacunku i przyjaźni do rówieśników. Na pewno będę do Was wracać z tym tematem szerzej już w najbliższym czasie - dodała Lewandowska.

PI, Polsat Sport