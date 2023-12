Bielsko-Biała blisko złota. CKT o krok od podium

W sobotę odbyły się pierwsze mecze w ramach finału i spotkania o 3. miejsce podczas LOTTO SuperLIGA – FINAL FOUR 2k23. W walce o złoto BKT Advantage Bielsko-Biała prowadzi 3:0 z OSAVI TENNIS TEAM Kalisz. W pojedynku o brąz CKT Grodzisk Mazowiecki wygrywa 3:0 z KT KUBALA Ustroń.

Ekipy rywalizujące o medale Drużynowych Mistrzostw Polski w tenisie rozgrywają spotkania do czterech zwycięstw. W sobotę w pojedynkach o złoto i brąz odbyły się po trzy mecze.

BKT bliżej obrony tytułu

W pierwszym spotkaniu singlowym Katarzyna Kawa ponownie pokazała wielką formę. W starciu z Czeszką Ivaną Sebestovą z OSAVI całkowicie dominowała na korcie, oddając rywalce zaledwie jednego gema (6:1, 6:0). Drugie spotkanie było równie jednostronne. Czech Tomas Machac nie miał litości dla Piotra Matuszewskiego (OSAVI), zwyciężając 6:2, 6:2. "Kropkę nad i" w sobotę postawił debel kobiet z BKT. Petra Martic i Maja Chwalińska uporały się z duetem OSAVI Karolina Kubanova/Valriya Darashuk 6:2, 6:3. Przed niedzielą bielszczanie mają duży komfort. Do zwycięstwa brakuje im tylko jednego zwycięstwa.

BKT Advantage Bielsko-Biała – OSAVI TENNIS TEAM Kalisz 3:0

Gospodarze o krok od podium

Lepiej w spotkanie weszli goście. Debiutująca w FINAL FOUR w roli singlistki Valeriia Olianovskaia z KT KUBALA wygrała pierwszego seta 6:3, ale dwie kolejne odsłony padły łupem jej rywalki. Szczególnie dramatyczny był super tie-break, który zakończył się wynikiem 13-11 dla Węgierki Dalmy Galfi z CKT. W drugim spotkaniu również górą byli gospodarze. Maks Kaśnikowski z CKT pokonał Narodowego Mistrza Polski Pawła Ciasia (KT KUBALA) 6:3, 6:2. Grodzisk wygrywał po singlach 2:0 i znacząco przybliżył się do medalu z brązowego kruszcu. Kolejny krok uczynił po grze podwójnej kobiet. Para gospodarzy Marta Kostyuk/Martyna Kubka okazała się lepsza od duetu KT KUBALA Valeriia Olianovskaia/Daniela Vismane 7:5, 6:2. Wynik 3:0 dla gospodarzy przed niedzielą to spora zaliczka w walce o podium Drużynowych Mistrzostw Polski.

CKT Grodzisk Mazowiecki – KT KUBALA Ustroń 3:0

