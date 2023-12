ORLEN Superliga: Azoty Puławy - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Relacja i wynik na żywo

Dla Azotów Puławy to bardzo ważny mecz. Jeśli go wygrają, zrównają się punktowo z trzecim w tabeli Górnikiem Zabrze. Puławianie do tej prezentują całkiem wyrównaną formę. Na początku sezonu przytrafiła im się przegrana po rzutach karnych z Corotop Gwardią Opole, teoretycznie słabszym rywalem. Kolejne porażki ponieśli z ORLEN Wisłą Płock (26:30), Industrią Kielce (23:39), nieoczekiwanie z Chrobrym Głogów (27:28) i niedawno w hicie 13. kolejki z Górnikiem Zabrze (29:34). Resztę spotkań pewnie wygrywali.

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski w tabeli ORLEN Superligi zajmuje jedenastą pozycję. Po sensacyjnym zwycięstwie nad Górnikiem Zabrze (33:28) ostatnie dwa spotkania podopieczni Michała Matyjasika przegrali. Lepsza okazała się Unia Tarnów (24:32) i ORLEN Wisła Płock (23:32).

Relacja i wynik na żywo meczu Azoty Puławy - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

KZ, Polsat Sport