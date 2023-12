Polak na podium w Tomaszowie Mazowieckim

Polak uzyskał swój najlepszy w tym sezonie wynik 34,89 i przegrał tylko z Kanadyjczykiem Laurente Dubreuilem - 34,73 oraz Chińczykiem Tingyu Gao - 34,79. Marek Kania zajął 13. miejsce - 35,31.

"Dzisiaj rano wstałem i powiedziałem sobie, że jak nie dzisiaj, to kiedy. Udowodniłem, że jestem w stanie rywalizować z najlepszymi. To też zasługa tej publiczności, która niesamowicie niesie, to coś pięknego" - powiedział Żurek przed kamerą Polsat Sport.

To trzecie polskie podium w Tomaszowie Mazowieckim. W piątek trzecia na 500 m był Andżelika Wójcik, a w sobote również trzecie miejsce zajęły biało-czerwone w wyścigu drużynowym

jb, PAP