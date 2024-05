Kontuzja Polaka na mistrzostwach świata. Nie mógł ustać na nogach (WIDEO)

W środę 15 maja odbył się kolejny mecz reprezentacji Polski podczas hokejowych mistrzostw świata. Naprzeciwko podopiecznych Roberta Kalabera stanęli zawodnicy ze Słowacji. W trzeciej tercji tego spotkania doszło do bardzo nieprzyjemnie wyglądające sytuacji. Kontuzji doznał Tomas Fucik.

Po jednej z interwencji bramkarz polskiej kadry padł na lodowisko i przez chwilę zwijał się z bólu. Fucik po kilkunastu sekundach próbował wstać, jednak nie mógł ustać na nogach. Ostatecznie Polak opuścił pole gry, a jego miejsce zajął David Zabolotny.

Głos w sprawie kontuzji swojego podopiecznego po zakończeniu spotkania zabrał Robert Kalaber.

- Wygląda na to, że to nic poważnego. To jakiś problem mięśniowy i liczę na niego w kolejnych spotkaniach. Będziemy go potrzebowali - stwierdził selekcjoner polskiej kadry cytowany przez Interię.

Spotkanie ostatecznie zakończyło się porażką Biało-Czerwonych 0:4. Swój następny mecz na mistrzostwach świata Polacy rozegrają w piątek 17 maja - wtedy zmierzą się z Amerykanami.