Słaby występ Moniki Marach w Katarze

Monika Marach rywalizująca w grupie C zajęła w klasyfikacji końcowej w kat. 71 kg 27. miejsce w II edycji IWF Grand Prix w podnoszeniu ciężarów w Katarze. Impreza jest ostatnią tegoroczną kwalifikacją do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Polka osiągnęła w dwuboju 198 kg, w rwaniu miała trzy udane podejścia do 85, 90 i 93 kg, natomiast w podrzucie tylko pierwsza próba do sztangi o ciężarze 105 kg była zaliczona. Dwie kolejne do 110 i 112 kg Polka spaliła.

W 71 kg zwyciężyła reprezentantka Korei Północnej Hyang Song osiągając w dwuboju 269 kg (120+149). Druga była Chinka Guifang Liao - 264 kg (116+148), a trzecie miejsce wywalczyła Amerykanka Olivia Lynn Reeves uzyskując w dwuboju 262 kg (115+147).

W Katarze wystąpi jeszcze szóstka Polaków. Dwie kobiety Martyna Dołęga w kat. 76 kg i Weronika Zielińska-Stubińska w kat. 81 kg oraz mężczyźni Daniel Goljasz w kat. 96 kg, w kat. 102 kg Bartłomiej Adamus, w kat. 109 kg Arsen Kasabijew i w kat. + 109 kg Arkadiusz Michalski.

Wyniki uzyskane w Katarze nie przesądzą jeszcze o prawie startu w Paryżu. Ostatnią imprezą kwalifikacyjną będą dla zawodników europejskich federacji w lutym 2024 mistrzostwa Europy w Bułgarii, które początkowo były zaplanowane na kwiecień w Turcji. Jednak Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) zmieniła termin regionalnych turniejów, wszystkie - m.in. mistrzostwa Azji, Afryki, Ameryki - muszą być rozegrane do końca lutego 2024.

fdz, PAP