Niemcy sprawdzą formę potencjalnych rywali polskich piłkarzy

Reprezentacja Niemiec, gospodarz przyszłorocznych mistrzostw Europy, w marcu zagra towarzysko z Francją i Holandią, czyli potencjalnymi rywalami polskich piłkarzy, którzy w tym czasie rywalizować będą o awans do turnieju finałowego.

Jak przekazała w poniedziałek niemiecka federacja (DFB), spotkanie z Francją odbędzie się 23 marca w Lyonie, a z "Oranje" gospodarze ME zagrają trzy dni później we Frankfurcie nad Menem.

Zobacz także: Oto najgorsze drużyny eliminacji Euro 2024. Polska przy nich to potęga!

– Pojedynki z dwoma wielkimi piłkarskimi nacjami to świetny test na początek roku z mistrzostwami Europy. Francja to jeden z głównych kandydatów do tytułu, a Holandia również jest liczącą się siłą – powiedział trener Niemców Julian Nagelsmann.

Dalszych decyzji gospodarzy mistrzostw Europy w sprawie meczów towarzyskich przed samą imprezą - jak poinformował DFB - można się spodziewać jeszcze przed końcem roku. Obaj rywale mają, według zapewnień, przypominać stylem gry grupowych rywali, tj. Szkocję, Węgry i Szwajcarię.

Polscy piłkarze, którzy zajęli trzecie miejsce w grupie eliminacyjnej, w marcu będą uczestniczyć w dwustopniowych barażach o awans do Euro 2024. 21 marca podejmą na PGE Narodowym w Warszawie Estonię, a w przypadku zwycięstwa pięć dni później na wyjeździe zagrają z triumfatorem "półfinału" Walia - Finlandia i zwycięzca tego spotkania wystąpi na niemieckich boiskach.

Losowanie grup turnieju finałowego odbyło się 2 grudnia w Hamburgu i wiadomo, że drużyna z polskiej ścieżki barażowej trafi do grupy z Francją, Holandią i Austrią.

RM, PAP