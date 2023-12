Niesamowity wyczyn strzelecki Ronaldo! Al Shabab "pożarty"! (WIDEO)

Cristiano Ronaldo wziął udział w poniedziałkowym meczu ćwierćfinału saudyjskiego King Cup, w którym strzelił 50. gola w 2023 roku! Jego Al-Nassr wygrał z Al Shabab aż 5:2 i awansował do najlepszej czwórki rozgrywek.

38-letni Ronaldo przeżywa drugą młodość. Świadczy o tym jego znakomity bilans bramkowy w tym roku kalendarzowym. Portugalski napastnik po poniedziałkowym starciu może pochwalić się już 50 golami na niwie klubowej oraz reprezentacyjnej. I nawet kwestionowany przez wielu poziom rozgrywek w Arabii Saudyjskiej nie powinien oznaczać braku szacunku wobec wysokiej formy strzeleckiej CR7 w tym wieku.

Ronaldo przyczynił się do zwycięstwa swojego zespołu w ćwierćfinale krajowego pucharu 5:2. Był to jego premierowy gol w tych rozgrywkach w tym sezonie. W zmaganiach ligowych strzelił 16 goli w 15 meczach, natomiast w azjatyckiej Lidze Mistrzów zdobył trzy bramki w pięciu spotkaniach. Do tego należy dodać dziesięć goli w dziewięciu potyczkach dla reprezentacji Portugalii.

Były piłkarz m.in. Realu Madryt i Juventusu ma ważny kontrakt z Al-Nassr do czerwca 2025 roku.