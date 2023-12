Robert Lewandowski poza kadrą Barcelony!

Lewandowski nie jest jedyną gwiazdą, której zabraknie w Belgii w środowy wieczór. W tym gronie są również m.in. Frenkie de Jong, Ilkay Gundogan oraz Ronald Araujo. Z kolei w kadrze meczowej znaleźli się nastolatkowie, tacy jak 17-letni Hector Fort czy 16-letni Pau Cubarsi.

Taka decyzja Xaviego oznacza, że kapitan reprezentacji Polski skończy tegoroczne zmagania grupowe w Champions League z dorobkiem zaledwie jednej bramki, którą zdobył w pierwszym starciu obu ekip w Barcelonie. Wówczas mistrzowie Hiszpanii wygrali 5:0.

Przypomnijmy, że w drugiej kolejce Lewandowski nabawił się kontuzji w wyjazdowym starciu z FC Porto. Z tego powodu pauzował w domowej konfrontacji z Szachtarem Donieck. W dwóch kolejnych spotkaniach zagrał w pełnym wymiarze czasowym, ale nie zapisał się na liście strzelców.

Na szczęście dla Lewandowskiego, w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, Barcelona zagra na wiosnę w Champions League, co umożliwi Polakowi powiększenie swojego dorobku w tych rozgrywkach. W innym wypadku będzie to najgorszy wynik od sezonu 2011/2012, kiedy debiutował w nich w barwach Borussii Dortmund.

Lewandowski w miniony weekend strzelił gola w La Liga, ale "Barca" przegrała u siebie z Gironą 2:4. W całym sezonie 35-latek zdobył 11 bramek w 20 meczach.

Gole Lewandowskiego w Lidze Mistrzów:

2023/2024: 1 gol/5 meczów*

2022/2023: 5/5

2021/2022: 13/10

2020/2021: 5/6

2019/2020: 15/10

2018/2019: 8/8

2017/2018: 5/11

2016/2017: 8/9

2015/2016: 9/12

2014/2015: 6/12

2013/2014: 6/9

2012/2013: 10/13

2011/2012: 1/6

*sezon trwa

