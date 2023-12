Serbski tenisista Novak Djokovic, który w przyszłym roku skończy 37 lat, przyznał, że im bardziej naciskają go młodzi rywale, tym większy jest jego apetyt na sukcesy. "Budzą we mnie wewnętrzną bestię" - przyznał na antenie stacji CBS News.

Lider światowego rankingu ma za sobą świetny sezon. Wygrał trzy z czterech imprez wielkoszlemowych i z dorobkiem 24 triumfów coraz wyraźniej prowadzi w klasyfikacji wszech czasów, a także po raz siódmy okazał się najlepszy w turnieju masters - ATP Finals.

Młodzi rywale pokrzyżowali jednak plany tenisisty z Belgradu w przypadku dwóch innych imprez - 20-letni Hiszpan Carlos Alcaraz pozbawił go piątego z rzędu zwycięstwa w Wimbledonie, a 22-letni Włoch Jannik Sinner stanął na drodze do prestiżowej wygranej reprezentacji Serbii w Pucharze Davisa.

"Młodzi chłopcy są bardzo głodni sukcesów oraz zmotywowani i robią wszystko, by grać przeciwko mnie swój najlepszy tenis. A to dla stanowi dodatkową motywację i budzą we mnie wewnętrzną +bestię+" – powiedział Djokovic w programie CBS News "60 minut".

Serb w tym roku trzykrotnie pokonał Alcaraza w kończącym się roku, a przegrał tylko w finale na londyńskiej trawie, ale widzi w Hiszpanie realne zagrożenie.

"Jest zawodnikiem tak kompletnym, jakiego nie widziałem od dawna" - przyznał Djokovic i wskazał, że właśnie porażki w Wimbledonie przekuł w motywację do kolejnych zwycięstw - Cincinnati i na kortach Flushing Meadows w wielkoszlemowym US Open.

"To dla mnie świetna okazja, by odkrywać siebie na nowo i staram się nacisnąć na pedały jeszcze mocniej niż kiedykolwiek wcześniej" - podsumował.

BS, PAP