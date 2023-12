Puszcza ograła Widzew i opuściła strefę spadkową

W pierwszej połowie mecz stał na kiepskim poziomie. Gospodarze grali bardzo ostrożnie i swoich szans bramkowych szukali tylko poprzez wywalczenie stałych fragmentów gry. Z kolei Widzew, choć był bardziej ofensywnie usposobiony, nie potrafił skonstruować składnej akcji.

Pierwszy celny strzał nieliczni kibice obejrzeli dopiero w 33. minucie. Po dośrodkowaniu Huberta Tomalskiego główkował Kamil Zapolnik, ale Henrich Ravas nie miał problemów z wyłapaniem piłki. Widzew prowadzenie mógł objąć tuż przed przerwą. Nieudana interwencja Oliwiera Zycha na przedpolu sprawiła, że strzał Juana Ibizy musiał wybijać stojący na linii bramkowej Kamil Zapolnik.

Po przerwie aktywniejsi byli zawodnicy Puszczy. W 59. minucie Piotr Mroziński oddał strzał z 17 metrów, a piłka trafiała w rękę stojącego już w polu karnym Juana Ibizę. Wezwany przez arbitra VAR Paweł Raczkowski obejrzał sytuację na monitorze i podyktował "jedenastkę" Artur Craciun zmylił Ravasa i Puszcza objęła prowadzenie 1:0.

Po stracie gola trener gości Daniel Myśliwiec wymienił trzech zawodników i Widzew ruszył do odrabiania straty. Łodzianie nie potrafili jednak wypracować sobie dobrych okazji bramkowych. Dopiero w 89. minucie do remisu powinien doprowadzić Ernest Terpiłowski. Pierwszy strzał zawodnika Widzewa odbił Zych, a dobitka przeleciała nad poprzeczką. W ostatniej akcji meczu Roman Jakuba ofiarną interwencją wybił piłkę na rzut rożny spod nogi składającego się do strzału Jordi Sancheza.

Puszcza dzięki temu zwycięstwu opuściła strefę spadkową, wyprzedzając Cracovię, na której stadionie rozgrywa swoje mecze w roli gospodarza. Widzew natomiast zaliczył drugą kolejną porażkę.

Puszcza Niepołomice – Widzew Łódź 1:0 (0:0).

Bramki: Artur Craciun 60 (rzut karny).

Puszcza Niepołomice: Oliwier Zych – Jakub Bartosz, Artur Craciun, Roman Jakuba, Piotr Mroziński – Hubert Tomalski (77. Mateusz Cholewiak), Konrad Stępień, Michał Walski (90+2. Łukasz Sołowiej), Wojciech Hajda (83. Wojciech Hajda), Artur Siemaszko (90+2. Kacper Cichoń) – Kamil Zapolnik.

Widzew Łódź: Henrich Ravas - Paweł Zieliński (81. Andrejs Ciganiks), Mateusz Żyro, Juan Ibiza, Luis da Silva - Bartłomiej Pawłowski (65. Imad Rondic), Marek Hanousek, Fran Alvarez (88. Dominik Kun) - Fabio Nunes (65. Ernest Terpiłowski), Jordi Sanchez, Antoni Klimek (65. Dawid Tkacz).

Żółte kartki: Piotr Mroziński, Kamil Zapolnik, Artur Craciun, Roman Jakuba - Mateusz Żyro, Paweł Zieliński, Juan Ibiza, Dawid Tkacz.

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).

Widzów: 1677.

BS, PAP