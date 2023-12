Raków Częstochowa ma nowego bramkarza

Raków Częstochowa poinformował o pierwszym zimowym transferze. W styczniu przyszłego roku, do drużyny piłkarskich mistrzów Polski dołączy Muhamed Sahinovic.

Nowy zawodnik Rakowa ma 20 lat, jest bramkarzem, a jego dotychczasowy klub to FK Sarajewo, z którym jest związany od początku kariery. To właśnie z tego klubu w 2021 roku trafił do Rakowa obecny bramkarz nr 1 "Czerwono-Niebieskich" Vladan Kovacevic.

Sahinovic, który wielokrotnie grał w młodzieżowych i juniorskich reprezentacjach Bośni i Hercegowiny, ma za sobą 35 występów w pierwszym zespole FK Sarajewo. Do Rakowa przechodzi na zasadzie transferu definitywnego, a jego umowa z drużyną spod Jasnej Góry ma obowiązywać do końca czerwca 2028 roku.

BS, PAP