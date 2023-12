57-letni gwiazdor wciąż zachwyca techniką. To nagranie robi duże wrażenie!

Czternaście lat po zakończeniu piłkarskiej kariery Romario wciąż ma to coś! W internecie dużą popularnością cieszy się nagranie, na którym mistrz świata z 1994 roku w meczu ulicznego futbolu zachwyca bajeczną techniką.

W drugiej połowie lat 80. i na początku lat 90. Romario był uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie. Od 1988 do 1993 roku Brazylijczyk błyszczał w barwach PSV Eindhoven (98 goli w 110 meczach, trzy mistrzostwa Holandii i trzy tytuły króla strzelców Eredivisie), potem trafił do Barcelony, z którą w sezonie 1993/1994 wygrał mistrzostwo Hiszpanii, a z dorobkiem 30 goli w 33 meczach został królem strzelców LaLiga. W sumie w ciągu dwóch lat występów na Camp Nou zagrał dla Barcy w 65 spotkaniach, w których trafił do siatki 39 razy.

ZOBACZ TAKŻE: Messi kontra Ronaldo. Znamy termin starcia gwiazd

Apogeum jego kariery był mundial w 1994 roku. Turniej zakończył się triumfem reprezentacji Brazylii, a Romario strzelił w nim pięć goli. Łącznie w drużynie narodowej swojego kraju zagrał 70 razy (w latach 1987-2005) i zdobył dla "Canarinhos" 55 bramek.

Później w piłkę grał jeszcze długo, bo aż do 2009 roku (m.in. dla Flamengo, Vasco da Gama, katarskiego Al-Sadd, amerykańskiego Miami FC i Adelaide United z Australii). RSSSF, międzynarodowa organizacja zajmująca się piłkarskimi statystykami, szacuje, że w całej karierze strzelił blisko 800 goli.

Po zakończeniu kariery Romario zajął się polityką. Był posłem, senatorem, kandydował też na gubernatora Rio de Janeiro.

Obecnie słynny Brazylijczyk ma 57 lat, ale jak pokazuje nagranie, które pojawiło się kilka dni temu na profilu Bola Fora, wciąż potrafi zachwycać techniką i panowaniem nad piłką tak, jak w swoich najlepszych latach.

Na filmie będącym kompilacją z kilku amatorskich meczów widać, jak Romario błyszczy na tle swoich rywali. Ze swobodą utrzymuje się przy futbolówce mimo ataków dwóch przeciwników, strzela efektownego gola po przyjęciu tyłem do bramki czy zgrabnym ruchem przerzuca piłkę nad rywalem i wykańcza akcję precyzyjnym strzałem tuż przy słupku. Trzeba przyznać, że jego umiejętności wciąż robią duże wrażenie.

Romário aos 57 anos jogando melhor que os atacantes do meu time: pic.twitter.com/vSopIENVmz — Bola Fora (@oficialbolafora) December 7, 2023

GW, Polsat Sport