Były sportowiec sprzedaje wszystkie medale. "Lepsza kasa niż kawałek blachy"

Nordin, który ma w dorobku aż 13 medali (w tym 11 złotych) mistrzostw Szwecji w pchnięciu kulą, a także kilka krążków, wywalczonych w podnoszeniu ciężarów, sprzedaje wywalczone przez siebie trofea od 2007 roku, kiedy to wystawił na aukcji swoje ostatnie w karierze złoto krajowego czempionatu. Za medal z 2006 roku dostał 6000 koron, czyli - przy dzisiejszym kursie walut - nieco ponad 2300 złotych. Złoto z mistrzostw Szwecji z 2002 roku znalazło nabywcę za jeszcze mniejszą kwotę: 2000 koron, czyli nieco ponad 760 złotych.

Jak przyznaje były kulomiot, do sprzedawania medali nie zmusiła go trudna sytuacja finansowa. Jimmy Nordin zapewnia, że pozbywa się ich, gdyż... nie stanowią dla niego żadnej wartości.

- Nie potrzebuję ich. Dla mnie największą wartością są moje wspomnienia i to, że zapisałem się na kartach historii. Jeżeli są ludzie, którzy są nimi zainteresowani, którzy będą je bardziej cenili, to dlaczego mam ich nie sprzedać? Lepsza kasa niż kawałek blachy - stwierdził w rozmowie z "Aftonbladet".

Jimmy Nordin uważany był za gigantyczny talent. Latem 2002 roku pchnął kulę na odległość 20,73 m, co było czwartym najlepszym wynikiem wszech czasów w Szwecji. Rok później zaszokował kibiców i dziennikarzy, ogłaszając... koniec kariery. Jak sam powiedział, zdecydował się na ten ruch ze względu na brak godnych pieniędzy od krajowej federacji i sponsorów. Pod koniec 2004 roku wrócił jednak do sportu, a czynnym zawodnikiem był aż do mistrzostw Szwecji 2011.

Po drugim - i ostatecznym - rozbracie ze sportem postawił na karierę... muzyka, próbując się odnaleźć w różnych stylach: od folku, przez rocka, aż po coutry. Ponadto zajmuje się projektowaniem stron internetowych, drobnymi pracami remontowymi i... pracami z wykrywaczem metali.

RI, Polsat Sport