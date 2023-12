Grabara wzruszony po końcowym gwizdku! "Nic nie było przypadkowe"

Grabara i jego koledzy sprawili sporą niespodziankę, awansując z grupy, w której grały Bayern Monachium, Manchester United i Galatasaray. Ogranie Turków w ostatniej kolejce dało duńskiej ekipie awans.

- Dziwne byłoby, gdybym się nie cieszył z tak olbrzymiego sukcesu. Fajnie jest awansować dalej i wiedzieć, że nic nie było przypadkowe. Nawiązaliśmy z wszystkimi drużynami równą walkę, tabela to odwzorowuje. Możemy być dumni z samych siebie, bo pewnie byliśmy skreślani przed startem rozgrywek. Zasłużyliśmy na ten awans - przyznał w rozmowie z Pawłem Ślęzakiem.

ZOBACZ TAKŻE: Napoli gra dalej w Lidze Mistrzów!

Kopenhaga ograła Galatasaray 1:0 po golu Lukasa Leragera w drugiej połowie.

- Galatasaray to drużyna z dużą liczbą indywidualności. Ale tureckie drużyny są często szalone na boisku i to było widać. Gdy rywale są zamknięci, mają problem z przebiciem muru. My mieliśmy problem z wyprowadzeniem piłki, ale gdy udaje się ominąć pressing, ma się autostradę do bramki. Wykonaliśmy plan - dodał.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, Polsat Sport