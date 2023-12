By wiosną cieszyć się grą w europejskich pucharach, RB Salzburg musi co najmniej zremisować z Benficą. Mistrzowie Austrii zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli, dające prawo gry w Lidze Europy. Wszystko jest więc w ich rękach, ale zadanie na pewno nie należy do najłatwiejszych. Benfica ma swoje problemy, ale wciąż należy do europejskiej czołówki.

Drużyna z Lizbony zremisowała trzy ostatnie spotkania. W poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów podzieliła się punktami z Interem Mediolan (3:3). Przypomnijmy też, że w pierwszym meczu przeciwko Salzburgowi Benfica przegrała u siebie 0:2. Pytanie więc, czy ekipie Rogera Schmidta wystarczy charakteru i umiejętności, by zrewanżować się Austriakom za tamtą porażkę.

Relacja i wynik na żywo meczu Salzburg - Benfica na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 21:00.

DW, Polsat Sport