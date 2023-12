Olympiakos w tej edycji Ligi Mistrzów nie odniósł jeszcze ani jednego zwycięstwa. W pierwszym meczu przegrał z Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1. Nie był to łatwy mecz dla obrońców trofeum. Grecy już w pierwszym secie postraszyli polski zespół - wygrywając 25:23. W drugiej partii Olympiakos wyszedł na trzypunktowe prowadzenie i to ZAKSA musiała odrabiać straty. Za sprawą skutecznego Łukasza Kaczmarka i Bartosza Bednorza polski zespół wygrał tę partię do 20. Trzeci i czwarty set był bojem na przewagi zwyciężonym przez Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Olympiakos w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Knack Roeselare - tym razem do zera (19:25, 20:25, 19:25).

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakująca wiadomość. Polski mistrz świata ma nowe, ważne stanowisko

Ziraat Bank Ankara znajduje się w lepszej sytuacji niż ich wtorkowy rywal. Turecki zespół najpierw wygrał z Knack Roeselare 3:1, a potem po pięciosetowym boju odniósł zwycięstwo nad ZAKSĄ. O losach ostatniego seta i jednocześnie rezultatu całego meczu zadecydował Matthew Anderson - najpierw posłał asa, potem skutecznie zaatakował, a jego koledzy zakończyli spotkanie blokiem (15:12).

Relacja i wynik na żywo meczu Olympiakos Pireus - Ziraat Bank Ankara na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 18:00.

KZ, Polsat Sport