Zaskakująca wiadomość. Polski mistrz świata ma nowe, ważne stanowisko

Łowiecka pasja Możdżonka jest rzeczą znaną, natomiast dla wielu osób zaskoczeniem może być skala jego zaangażowania w działalność Polskiego Związku Łowieckiego. 38-letni dziś były sportowiec już wcześniej był członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej, teraz postanowił kandydować na jej prezesa. I wygrał wybory na to stanowisko. Otrzymał 28 głosów, jego kontrkandydat Rafał Malec 17.

- Bardzo dziękuję za ten wybór, jestem poruszony, jestem bardzo dumny. Wiem, jaka teraz na mnie spoczywa odpowiedzialność, wszystkie oczy całej łowieckiej Polski będą zwrócone ku mnie. Jednak mając w zrzeszeniu takich kolegów i takie koleżanki jestem spokojny o jego przyszłość - powiedział po wygranych wyborach 242-krotny reprezentant Polski.

Na swoim profilu na Instagramie dodał, że zrobi wszystko, aby spełnić pokładane w nim oczekiwania. "Pracy jest bardzo dużo i będę robić wszystko, żeby cała myśliwska Polska chciała się zaangażować we wspólne wprowadzanie zmian w naszym środowisku!" - zapowiedział.

O swoich planach związanych z nową funkcją jeszcze przed wyborem Możdżonek mówił w rozmowie z miesięcznikiem "Brać Łowiecka".

- (...) większość osób kojarzy mnie głównie ze sportem, ale od 10 lat jestem też myśliwym. Łowiectwo to moja pasja i chciałbym, aby moi synowie w przyszłości mogli doświadczać jej uroków, tak jak my możemy dzisiaj. Widzę, że w PZŁ i wokół niego nie dzieje się najlepiej, dlatego postanowiłem coś zmienić i w miarę swoich możliwości pomóc w rozwoju naszego zrzeszenia.

Złoty medalista MŚ 2014 mówił też, że jego atutami będą doświadczenie w biznesie i zarządzaniu oraz umiejętność pracy w zespole. Zapowiedział, że zamierza zabiegać o poprawę wizerunku i marketingu łowiectwa.

- Mamy wiele środków do tego, aby walczyć o nasze dobre imię. W końcu to my jesteśmy na pierwszej linii frontu w zmaganiach o polską przyrodę. Dysponujemy najlepszym mięsem, jakie można dostać. Stoi za nami kilkaset lat tradycji i kultury. Jeśli umiejętnie użyjemy tych argumentów, to łatwiej przejdziemy przez trudny okres, w jakim się znajdujemy - stwierdził w rozmowie z "Bracią Łowiecką".

Wśród spraw, którymi zamierza się zająć w roli prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, były siatkarz wymienił także m.in. dokonanie audytu prawnego i finansowego, osiągnięcie stabilności finansowej i prawnej PZŁ a także opracowanie długofalowej strategii dla związku.

Marcin Możdżonek jako siatkarz był zawodnikiem m.in. AZS-u Olsztyn, PGE Skry Bełchatów, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resovii Rzeszów. W reprezentacji polski grał w latach 2007-2016. Zdobył z nią złoty medal mistrzostw świata (2014), złoto i brąz mistrzostw Europy (2009 i 2011) oraz złoto i brąz Ligi Światowej (2012 i 2011). Sportową karierę zakończył w 2020 roku i zajął się działalnością biznesową.

GW, Polsat Sport