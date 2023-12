Fala hejtu na reprezentantkę Polski. Zawodniczka opublikowała przejmujący wpis

W trakcie Mistrzostw Świata 2023 rozgrywanych w Szwecji, Danii i Norwegii reprezentacja Polski w trakcie dwunastu dni rozegrała sześć meczów - trzy wygrane z Iranem (35:15), Japonią (32:30), Serbią (22:21) i trzy przegrane z Niemkami (17:33), Dunkami (22:32) i ostatni z Rumunkami (26:27). To właśnie w tym spotkaniu Magda Balsam nie wykorzystała sytuacji sam na sam, dzięki której mogła doprowadzić do remisu. Piłka trafiła w poprzeczkę, a w polską szczypiornistkę... fala hejtu.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy pierwszego półfinalistę MŚ piłkarek ręcznych

Magda Balsam opublikowała w swoich mediach społecznościowych wpis podsumowujący jej występ na mistrzostwach świata.

- Przyszedł czas podsumowania mistrzostw, które dla nas dobiegły końca. I tak jak zawsze i wszędzie, były dobre i złe momenty.

Jednak chyba najtrudniejszym jest dostawać wiadomości typu: „przez ciebie przegraliśmy” „twoja wina” „ jak mogłaś tego nie trafić” (wybrałam te bez wulgaryzmów) - napisała reprezentantka Polski, która nie pozostawiła negatywnych komentarzy bez odzewu.

- Sport/rywalizowanie, wymaga dużo odwagi i pokory. Tak naprawdę trenuje nieustannie te dwie rzeczy. Stąd pochylam się nad tym co zawiodło. Natomiast jako profesjonalistka nie mam i nawet nie powinnam mieć poczucia winy, bo w żaden sposób nie jest konstruktywne, a tylko obciążyłoby moje ciało i umysł, co nie będzie dobre w żadnym aspekcie. Stąd nie traktuje tego co się wydarzyło jako porażki, a wyznacznik do pracy nad ta częścią mnie, która zrobiła bunt na pokładzie i mimo pełnej gotowości, którą miałam, zawiodła was i mnie wtedy kiedy chciałam najbardziej - skwitowała Balsam.

Skrzydłowa reprezentacji pamięta jednak o swoim bardzo dobrym występie na czempionacie i przypomina nieprzychylnym jej kibicom o tym, że...

- Jestem Magda, jestem człowiekiem i nie jestem nieomylna, tak jak każdy na tym globie [...] - zaznaczyła Magda Balsam.

KZ, Polsat Sport