Liga Mistrzów: Borussia Dortmund - PSG. Relacja i wynik na żywo

Dortmundczycy, mimo że rozpoczęli zmagania grupowe od porażki i remisu, wygrali trzy kolejne konfrontacje. Dzięki temu zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej Champions League, ale nie są jeszcze pewni pierwszej lokaty. Piłkarze BVB mają trzy punkty przewagi nad drugim PSG, które wygrało pierwsze starcie obu ekip 2:0. A to oznacza, że ewentualna ponowna wygrana mistrzów Francji nie tylko zapewni im przepustkę do 1/8 finału, ale również triumf w grupie.

Dortmundczycy w najgorszym wypadku zajmą zatem drugie miejsce w tabeli, a do pełni szczęścia wystarczy im remis. Z kolei PSG w przypadku braku zwycięstwa, będzie musiało oglądać się na rywalizację Newcastle z AC Milan. Jeżeli paryżanie podzielą się punktami z dortmundczykami, muszą wówczas liczyć na brak wygranej "Srok", którzy w razie zrównania się dorobkiem z PSG, wyprzedzą ich ze względu na lepszy bilans w dwumeczu.

Jeżeli PSG przegra w Dortmundzie, wówczas musi liczyć na podział punktów pomiędzy Newcastle a Milanem, ponieważ triumf którejkolwiek z tych drużyn zepchnie francuskiego giganta na trzecie miejsce.

Sytuacja w grupie jest zatem arcyciekawa, a jeżeli paryżanie nie chcą być uzależnieni od wyniku w Anglii, koniecznie potrzebują wygranej w Dortmundzie.

Relacja i wynik na żywo meczu Borussia Dortmund - PSG od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport