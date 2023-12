Drużyna trenera Marcelo Mendeza pojechała do Niemiec bezpośrednio po niedzielnym meczu z Projektem Warszawa, zakończonym porażką 1:3. W stolicy przerwana została seria 10 kolejnych ekstraklasowych zwycięstw jastrzębian.

- Podroż nie minęła w najlepszych nastrojach. Była długa, męcząca i po intensywnym meczu. Nasza seria została przerwana, żadna nie trwa wiecznie. Nie zaprezentowaliśmy naszej najlepszej siatkówki i dlatego zostaliśmy pokonani – powiedział Gladyr.

Jastrzębski Węgiel, tak samo jak ekipa niemiecka, ma na koncie dwa grupowe zwycięstwa w tej edycji LM - z hiszpańskim Guaguas Las Palmas i czeskim Jihostroj Czeskie Budziejowice. Tyle, że polska drużyna nie straciła jeszcze żadnego seta, a środowi rywale – jednego.

- Uważam, że to może być najtrudniejszy mecz w grupie. Zagramy z bardziej wymagającym przeciwnikiem, niż dwaj poprzedni. Gospodarze też wygrali dwa razy, dlatego spotkanie zapowiada się pasjonująco – dodał środkowy.

Jastrzębianie w poprzedniej edycji doszli do finału tych rozgrywek, gdzie przegrali z kędzierzyńską Zaksą 2:3.

- Zaczęliśmy teraz dobrze, od dwóch zwycięstw. Wiemy, jak ważne jest granie w Lidze Mistrzów na pełnych obrotach, nieprzegrywanie, nietracenie setów i punktów. W ostatecznym rozrachunku będzie to bardzo ważne. Przyjechaliśmy do Niemiec z nastawieniem, że trzeba odnieść kolejne zwycięstwo. Jedyne co na razie wiem o tym zespole, to fakt, że gra tam dużo Kanadyjczyków i Amerykanów. Taką przyjęli strategię, że ściągają chłopaków zza Atlantyku zaraz po college’u. Na pewno będzie to niebezpieczna drużyna. Zresztą wystarczy popatrzeć na jej wyniki – ocenił rywala libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak.

Przeciwko swojej byłej drużynie zagra w środę kanadyjski atakujący mistrza Polski Ryan Sclater.

- Mogę wrócić do miasta, z którego wyjechałem pięć lat temu. Dla mnie jest to szczególne miejsce, związane z moją przygodą z siatkówką, ale także po prostu pod względem życiowym. Tu urodziła się moja córka i było to pierwsze miejsce w Europie, do którego przyjechałam po studiach, aby rozpocząć karierę zawodową. Bardzo się cieszę, że zobaczę starych znajomych – powiedział zawodnik.

Relacja i wynik na żywo meczy Jastrzębski Węgiel - SVG Luneburg na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Polsat Sport, PAP