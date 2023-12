Wielka siatkarska gwiazda zagra dla Polski? Zaskakujący komunikat

Ben Tara jest znany w naszym kraju dzięki występom w PlusLidze, gdyż trzy lata grał dla PSG Stali Nysa. Znakomita gra otworzyła mu droga na transfer do Sir Safety Perugia, a także sprawiła, że opinia publiczna zaczęła dyskusję na temat jego ewentualnej gry dla reprezentacji Polski.

Zobacz także: Polskie kluby grają w Lidze Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecze? Gdzie oglądać?

Siatkarz za sprawą matki, która urodziła się w naszym kraju, dysponuje polskim paszportem. W przeszłości reprezentował jednak barwy Tunezji. W związku z tym zwrócił się do FIVB o zmianę reprezentacji.

Jak poinformował "Przegląd Sportowy", jego wniosek został odrzucony, a dziennikarze, którzy zbadali ten temat, otrzymali zaskakująco krótkie oświadczenie ze strony FIVB.

- Szczegóły sprawy są poufne. Uzasadnienie decyzji zostało przekazane bezpośrednio graczowi w odpowiednim czasie - czytamy.

Ben Tara urodził się 3 sierpnia 1996 roku w Tunisie, gdzie stawiał swoje pierwsze siatkarskie kroki. Później trafił do francuskiego ASUL Lyon Volley, gdzie grał przez dwa sezony (2014–16). Kolejne trzy spędził w klubie Chaumont VB 52 (2016–19), z którym w 2017 roku zdobył mistrzostwo Francji, a w kolejnych dwóch sezonach – wicemistrzostwo kraju. Później grał w drużynie GFC Ajaccio VB, skąd w 2020 roku przeniósł się do Nysy. Następnie, jak pisaliśmy, trafił do Włoch.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jb, Polsat Sport