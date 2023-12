Projekt Warszawa z pewnym zwycięstwem w pucharach! Rywale rozbici w trzech setach

Projekt Warszawa w poprzedniej rundzie zdominował Calcit Kamnik i pokonał słoweński zespół dwukrotnie 3:0. Najpierw na wyjeździe, a później u siebie w Warszawie. W spotkaniu 1/8 finału poprzeczka została zawieszona zdecydowanie wyżej. Do Warszawy przyleciał francuski zespoł Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique.

Gospodarze doskonale rozpoczęli spotkanie. Już w pierwszym secie znakomicie funkcjonujący blok drużyny ze stolicy i wysoka skuteczność w ataku sprawiły, że Projekt szybko objął prowadzenie 19:10. Wypracowanej przewagi zespół prowadzony przez Piotra Grabana nie oddał do końca partii i wygrał seta 25:14.

W drugim secie przebieg meczu nie uległ zmianie. Goście rozpoczęli od mocnego uderzenia i prowadzenia 3:1, ale siatkarze Projektu szybko wyrównali. Seryjnie punktujący Artur Szalpuk i Bartłomiej Bołądź poprowadzili swoją drużynę do wysokiej wygranej 25:16.

W trzecim secie siatkarze ze stolicy postawili kropkę nad "i" zwyciężając do 18. Przed rewanżem we Francji to oni są zdecydowanymi faworytami do gry w ćwierćfinale CEV Challenge Cup.

Projekt Warszawa - Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique 3:0 (25:14, 25:16, 25:18)

K.P, Polsat Sport