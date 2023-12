Surowa kara dla Legii! UEFA podjęła decyzję w sprawie wydarzeń z Birmingham

Unia Europejskich Związków Piłkarskich podjęła decyzję w sprawie zadym, do których doszło przed wyjazdowym meczem Legii Warszawa z Aston Villą w Lidze Konferencji. Polski klub otrzymał zakaz sprzedaży biletów swoim kibicom na pięć kolejnych spotkań wyjazdowych!

Przed wyjazdowym spotkaniem stołecznego klubu w Birmingham doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców. W stronę policjantów rzucano m.in. racami, gałęziami i kamieniami. Aresztowanych zostało czterdzieści sześć osób, a do szpitala trafiło czterech funkcjonariuszy, ranionych przez fanów Legi.

Powodem zajść było prawdopodobnie zamieszanie, wynikające z przyznanej dla sympatyków Legii puli biletów. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania polski klub wydał oświadczenie, w którym wskazał, że Aston Villa FC odmówiła przydziału wejściówek dla kibiców gości zgodnie z przepisami UEFA i w związku z tym jej oficjalna delegacja, z właścicielem i prezesem klubu Dariuszem Mioduskim na czele, nie pojawi się na trybunach. Jak przypomniano, zgodnie z regulaminem rozgrywek kibicom przyjezdnym przysługuje przydział biletów odpowiadający pięciu procentom pojemności stadionu, co w przypadku meczów na Villa Park oznacza pulę 2100 biletów. Legii odmówiono przyznania tylu wejściówek, a klub w toku negocjacji najpierw zaproponował 1700 biletów, by następnie zmienić decyzję i poinformować o przyznaniu... zaledwie 890 wejściówek. Brytyjska policja twierdziła, że decyzja zapadła za radą lokalnych służb bezpieczeństwa, które obawiały się, iż dojdzie do podobnych scen, jakie miały miejsce przy okazji meczu Legii w Alkmaar na początku października.

W środę (13 grudnia) Unia Europejskich Związków Piłkarskich podjęła decyzję o nałożeniu na warszawski klub surowej kary.

"UEFA zakazuje Legii Warszawa sprzedaży biletów na pięć kolejnych meczów wyjazdowych w ramach rozgrywek UEFA. Powodem jest zakłócanie spokoju kibiców, szkody, rzucanie przedmiotami i odpalanie fajerwerków w Aston Villi" — czytamy w komunikacie.

Komisji Kontroli, Etyki i Dyscypliny nałożyła ponadto na Legię karę finansową, wynoszącą 100 tysięcy euro.

RI, Polsat Sport