Gdyby to był mecz piłkarski, bylibyśmy świadkami prawdziwego hitu, ale koszykarska rywalizacja tych klubów również powinna być ciekawa. Real Madryt to lider tabeli i oczywiście faworyt czwartkowego spotkania. Bayern z sześcioma zwycięstwami na koncie zajmuje 13. miejsce. Przed "Bawarczykami" szansa na sprawdzenie się w rywalizacji z pretendentem do mistrzowskiego tytułu.

W ostatniej kolejce Euroligi Real pokonał Panathinaikos Aleksandra Balcerowskiego 90:78, a w miniony weekend były zespół reprezentanta Polski. "Los Blancos" bez problemów zmiażdżyli Gran Canarię 97:71. Dziewięć punktów w tamtym spotkaniu zdobył inny "Biało-czerwony" - AJ Slaughter.

W poprzednim spotkaniu Euroligi Bayern przegrał z Olympiakosem 69:77. Na sześć ostatnich meczów w Madrycie, "Bawarczycy" wygrali tylko raz. Ostatnim razem przegrali 67:79. 21 punktów zdobył wówczas Adreas Obst, którego zabraknie w najbliższym spotkaniu. Mistrz świata wciąż leczy kontuzję łokcia.

Euroliga: Real Madryt - Bayern Monachium relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 20:45.

DW, Polsat Sport