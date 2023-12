Nokautujące końcówki! Trzy sety w starciu outsiderów PlusLigi

Na inaugurację 12. kolejki PlusLigi siatkarze GKS Katowice wygrali z drużyną Enea Czarni Radom 3:0. Było to starcie dwóch najniżej notowanych drużyn w tabeli. Stoczyły one wyrównaną walkę, ale w końcówkach setów wyraźnie lepsi byli podopieczni trenera Grzegorza Słabego. Rozgrywający GKS Davide Saitta zmagał się ostatnio z urazem kostki, ale wrócił do gry, by pomóc drużynie w tym ważnym meczu.