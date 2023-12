Short track. Puchar Świata w Seulu. Gdzie oglądać?

Poprzedni start w Pekinie zapewnił nam pierwszy medal w pucharze świata w tym sezonie. Historyczny medal w rywalizacji sztafet kobiet wywalczyły Polki w składzie: Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Ada Majewska, dla której był to debiut w zawodach tej rangi oraz Gabriela Topolska. W decydującym wyścigu nasze łyżwiarki wprawdzie finiszowały na czwartym na czwartym miejscu, ale zdyskwalifikowane zostały Kanadyjki i historyczny medal stał się faktem. W finale szybsze od Polek były jedynie aktualnie mistrzynie wicemistrzynie olimpijskie Holenderki i Koreanki.

Indywidualnie w Chinach najlepiej zaprezentowała się Nikola Mazur, która na 500 metrów była 3. W finale B, co dało jej ósme miejsce w klasyfikacji końcowej na tym dystansie. W rywalizacji mężczyzn żadnemu z Polaków nie udało się awansować do jednego z finałów. Na 500 metrów 11. był Diane Sellier, a tuż za nim został sklasyfikowany Łukasz Kuczyński, który drugiego dnia na tym samym dystansie zajął 13. miejsce. Ponadto 13. na 1000 metrów był wracający do startów po kontuzji Paweł Adamski.

W najbliższą sobotę i niedzielę finałowe wyścigi zaplanowano w Seulu. W Korei Południowej wystąpimy w takim samym składzie jak przed tygodniem w Pekinie. Martwić może wirus, z którym zmaga się kilku naszych reprezentantów. - Obserwujemy utrzymanie wysokiej formy u Kamili Stormowskiej i Nikoli Mazur, a Gabrysia Topolska i Ada Majewska od tygodnia walczą z chorobą. Mam nadzieję, że do sobotnio – niedzielnych startów zdołają się wykurować. Podobna sytuacja występuje w naszej męskiej kadrze, gdzie chorują dwie osoby i na razie jest mi ciężko oceniać ich aktualną formę.

Pomimo tych problemów nasza kadra zaprezentowała się bardzo dobrze w piątkowych kwalifikacjach. Poza sprawami chorobowymi martwi uraz Diane Selliera, którego nabawił się w wyścigu preeliminacyjnym na 500 metrów i nasz łyżwiarz zmuszony był wycofać się ze startu w repasażach na tym dystansie. – Nasz zawodnik odczuwa duży ból, który mu bardzo utrudnia prace ramion i konieczne będzie zdiagnozowanie tego urazu, dlatego jego rywalizacja w dalszej części zawodów stoi pod znakiem zapytania – mówi trenerka naszej kadry, Urszula Kamińska.

W sobotnich finałach zostaną rozdane medale na 1000 i 1500 metrów oraz w rywalizacji sztafet mieszanych, a także odbędą się półfinały sztafet kobiet i mężczyzn. Pierwszy raz w tym sezonie w rywalizacji w pucharze świata awans do półfinału sztafet zapewniliśmy sobie w dwóch z trzech konkurencji (do półfinału nie awansowaliśmy jedynie w rywalizacji sztafet męskich. W sobotę szansę na trzeci medal będzie miała nasza sztafeta mieszana (oba wyścigi półfinałowe w tej konkurencji zostaną rozegrane w podczas porannej sesji repasażowej, Polacy rywalizować będą ze sztafetami Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Belgii), a także nasze panie, które w sobotę będą rywalizowały w półfinale, a ich rywalkami będą Holenderki, Kanadyjki i Węgierki.

Indywidualnie pewna awansu do ćwierćfinału na 1000 metrów jest Kamila Stormowska, a pięciu kolejnych reprezentantów Polski powalczy w porannych repasażach.

W niedzielę zaplanowano zmagania na dystansie 500 metrów, drugi raz na 1500 metrów oraz finały sztafet kobiet i mężczyzn. W niedzielnych ćwierćfinałach na 500 metrów wystartują Kamila Stormowska, Nikola Mazur, Łukasz Kuczyński i Michał Niewiński, a w repasażach o awans powalczy Gabriela Topolska. Z rywalizacji na tym dystansie wycofał się Diane Sellier, po bolesnym upadku w prekwalifikacjach. - Szczególnie dobrze oceniam swój występ w kwalifikacjach na 500 metrów, bo po nieudanym starcie tydzień temu w Pekinie, wróciłem na dobre tory, do tego wrócił spokój, komfort i pewność siebie. Zatem nie mogę się już doczekać niedzielnych wyścigów, gdy będziemy walczyć o medale na tym dystansie – zapewnia aktualny mistrz świata juniorów na tym dystansie, Michał Niewiński.

Drugiego dnia rywalizacji na 500 metrów awans do półfinału zapewnił sobie jedynie Neithan Thomas, a w niedzielnych repasażach wystartują także Ada Majewska, Paweł Adamski i Mateusz Mikołajuk.

Sobotnie i niedzielne zawody na żywo od godz. 5:30 w Polsacie Sport Extra.

Plan transmisji zawodów Pucharu Świata w short tracku w Seulu.

Sobota (16 grudnia):

Godz. 5:30 (Polsat Sport Extra) - ćwierćfinały 1000 metrów kobiet i mężczyzn (w ćwierćfinałach wystartuje Kamila Stormowska, a w repasażach o awans powalczą Nikola Mazur, Gabriela Topolska, Diane Sellier, Łukasz Kuczyński i Michał Niewiński).

Godz. 6:19 (Polsat Sport Extra) - półfinały 1500 metrów (I) kobiet i mężczyzn (w repasażach o awans powalczą Ada Majewska, Mateusz Mikołajuk, Paweł Adamski i Neithan Thomas).

Godz. 6:55 (Polsat Sport Extra) - półfinały 1000 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 7:28 (Polsat Sport Extra) - finały 1500 metrów (I) kobiet i mężczyzn.

Godz. 8:08 (Polsat Sport Extra) - finały 500 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 8:43 (Polsat Sport Extra) - finały sztafety mieszanej (awans do półfinału zapewniła sobie sztafeta Polski).

Godz. 9:17 (Polsat Sport Extra) - półfinały sztafet kobiet i mężczyzn (z udziałem sztafety kobiet).

Niedziela (17 grudnia):

Godz. 5:30 (Polsat Sport Extra) - ćwierćfinały 500 metrów kobiet i mężczyzn (w ćwierćfinale wystartują Kamila Stormowska, Nikola Mazur, Łukasz Kuczyński i Michał Niewiński, a w repasażach o awans powalczy Gabriela Topolska).

Godz. 6:11 (Polsat Sport Extra) - półfinały 1500 (II) metrów kobiet i mężczyzn (w półfinale wystartuje Neithan Thomas, a w repasażach o awans powalczą także Ada Majewska, Paweł Adamski i Mateusz Mikołajuk).

Godz. 6:47 (Polsat Sport Extra) - półfinały 500 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 7:17 (Polsat Sport Extra) - finały 1500 metrów (II) kobiet i mężczyzn.

Godz. 7:57 (Polsat Sport Extra) - finały 500 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 8:43 (Polsat Sport Extra) - finały sztafet kobiet i mężczyzn.