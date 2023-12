Walka dość szybko przeniosła się do płaszczyzny zapaśniczej. Tam przeważał Dagestańczyk, który zakończył pierwszą rundę będąc na górze. W drugiej odsłonie rywalizacji po kilku wymianach w stójce Oleksiejczuk ruszył po obalenie. Rasulov jednak dobrze wybronił próbę i to on znalazł się na górze. Znajdując się w tej pozycji nie pozwolił praktycznie na nic Polakowi. Później szukał jeszcze zajścia za plecy, a potem przejścia do pozycji bocznej.

ZOBACZ TAKŻE: UFC 296: Leon Edwards - Colby Covington. Gdzie obejrzeć?

Stało się jasne, że Oleksiejczuk musi pokonać rywala przed czasem. W trzeciej rundzie Rasulov nie dał mu jednak na to szansy. Szybko obalił 23-latka i spokojnie kontrolował przebieg pojedynku z wyjątkiem momentu, gdy Polak próbował zapiąć balachę. Ostatecznie o werdykcie musieli zdecydować sędziowie, którzy wskazali wygraną Rasulova. Poniżej transmisja z gali. Walka Polaka rozpoczyna się ok. 1:33:00.

Tym samym dobiegła końca imponująca seria zwycięstw młodszego z braci Oleksiejczuków. Cezary miał na koncie dziewięć wygranych potyczek z rzędu. W listopadzie 2021 roku sięgnął po tytuł mistrza FEN w kategorii półśredniej. Do tej pory obronił go trzykrotnie.

mtu, Polsat Sport