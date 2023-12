Pierwszych sześciu konkursów sezonu 2023/2024 Biało-Czerwoni nie mogą zaliczyć do udanych. W Ruce, Lillehammer i Klingenthal ani razu nie zakończyli zmagań w czołowej dziesiątce - najlepszy wynik zawodników trenera Thomasa Thurnbichlera to 11. miejsce Piotra Żyły w Klingenthal. W Pucharze Narodów nasi skoczkowie zgromadzili łącznie 113 punktów i zajmują w nim dopiero siódmą pozycję.

Engelberg jest jednak dobrym miejscem do rozpoczęcia marszu w górę. Polacy tradycyjnie dobrze radzą sobie na Gross-Titlis-Schanze. W przeszłości wygrywali na niej Adam Małtysz i Jan Ziobro, a spośród zawodników obecnej kadry Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Bardzo udane były dla Biało-Czerwonych ubiegłoroczne konkursy w Szwajcarii - w pierwszym z nich drugi był Kubacki, a Piotr Żyła trzeci, z kolei w drugim zwyciężył Kubacki.

Po piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu można podchodzić z ostrożnym, umiarkowanym optymizmem. Bardzo dobry skok oddał w nich Żyła - 137,5 metra dało mu siódme miejsce. Kubacki, wracający do pucharowej rywalizacji po niespełna dwutygodniowej przerwie Stoch oraz Paweł Wąsek spisali się solidnie i zajęli odpowiednio 21., 22. i 29. miejsce. Zawiódł Maciej Kot, który zakończył zmagania na 54. pozycji i nie wszedł do konkursu.

W sobotę liczymy na to, że Żyła znów będzie skakał na poziomie pierwszej dziesiątki, a Kubacki, Stoch i Wąsek nieco poprawią swoje miejsca z kwalifikacji. Jeśli tak się stanie, będzie to dowodem na rosnącą formę Polaków, na której poprawę tak bardzo liczą kibice.

Kwalifikacje wygrał Słoweniec Anże Lanisek przed Niemcem Andreasem Wellingerem i Japończykiem Ryoyu Kobayashim. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po sześciu konkursach prowadzi Austriak Stefan Kraft (509 punktów) przed Wellingerem (380 punktów). Najwyżej notowanym z Polaków jest Żyła - z 56 punktami zajmuje 20. miejsce.

Początek sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu o godzinie 16:00. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl

GW, Polsat Sport