Kolejne zwycięstwo lidera

Dla Johannesa Thingnesa Boe to 77. zwycięstwo w PŚ w karierze. Obrońca trofeum dwukrotnie pomylił się na strzelnicy, nie przeszkodziło mu to jednak w dotarciu do mety z przewagą 14,6 s nad drugim Norwegiem Johannesem Dale-Skjevdalem, który zanotował jeden błąd w strzelaniu.

Starszy brat Johannesa Thingnesa, Tarjei, był trzeci z jednym niecelnym strzałem i stratą 21,8 s do triumfatora.

Johannes Thingnes Boe pozostał liderem klasyfikacji generalnej z dorobkiem 484 pkt. Drugi jest jego brat Tarjei - 411 pkt, a trzeci Dale-Skjevdal - 366.

Do niedzielnego biegu nie zakwalifikował się żaden Polak.

Kolejna runda PŚ odbędzie się 4-7 stycznia w niemieckim Oberhofie

jb, PAP