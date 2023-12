Nowy format Klubowych Mistrzostw Świata

Kolejne Klubowe Mistrzostwa Świata, po raz pierwszy z udziałem 32 zespołów, odbędą się od 15 czerwca do 13 lipca 2025 w USA - ogłosiła FIFA przy okazji trwającego turnieju tej rangi w Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie zapowiedziano powrót do piłkarskiego kalendarza Pucharu Interkontynentalnego.

32 uczestników zostanie podzielonych na osiem czterozespołowych grup, z których po dwie najlepsze ekipy awansują do ćwierćfinałów. Dalej rywalizacja toczyć się będzie systemem pucharowym, podobnie jak do niedawna w reprezentacyjnym mundialu.

Decyzje światowej federacji, ogłoszone w Dżuddzie przez jej szefa Gianniego Infantino, już spotkały się z ostrą reakcję FIFPRo, czyli międzynarodowego związku zawodowego piłkarzy, który ocenił, że dodanie rozszerzonej wersji klubowych MŚ pod koniec sezonu pokazuje całkowity brak poszanowania zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego graczy.

"Rozszerzenie turnieju skróci czas odpoczynku i regeneracji zawodników pod koniec sezonu 2024/25, a także jeszcze bardziej zakłóci działania na rynku transferowym. Zawodnicy, którzy będą musieli grać w tej imprezie na koniec 11-miesięcznego sezonu będą mieć niewielkie szanse na wystarczający odpoczynek przed rozpoczęciem kolejnych rozgrywek. To z kolei prowadzić może do wyczerpania, kontuzji fizycznych, problemów ze zdrowiem psychicznym, mniejszej wydajności, itp" - zaznaczyło FIFPro.

FIFA już na początku tego roku ogłosiła, że trwające w Arabii Saudyjskiej klubowe MŚ będą ostatnimi w obecnej formule, czyli z udziałem siedmiu zespołów - mistrzów swoich kontynentów plus przedstawiciela gospodarzy. Według tych zasad, mistrzowie strefy europejskiej i południowoamerykańskiej do zmagań wkraczają od półfinałów.

W rozszerzonych klubowych MŚ w 2025 wystąpią m.in. triumfatorzy dwóch poprzednich edycji, czyli Realu Madryt i Chelsea Londyn, a także aktualny zwycięzca Ligi Mistrzów - Manchester City. Europa łącznie ma mieć aż 12 przedstawicieli.

Obradująca w Dżuddzie Rada FIFA zdecydowała też, poza zatwierdzeniem daty następnych klubowych MŚ, że do piłkarskiego kalendarza wróci Puchar Interkontynentalny. W przeszłości o to trofeum rywalizowali na neutralnym terenie, często w Japonii, zdobywcy Pucharu Europy i Copa Libertadores, czyli najlepszy zespół Ameryki Południowej.

Teraz, w związku z tym, że klubowe MŚ będą rozgrywane co cztery lata, o Puchar Interkontynentalny powalczą - jak zakomunikował Infantino - "najważniejsi mistrzowie konfederacji". Będzie to miniturniej, który wyłoni finałowego rywala dla zwycięzcy Ligi Mistrzów UEFA, co oznacza, że drużyna z Europy na pewno zagra w decydującym spotkaniu.

"Puchar zakończy się finałem na neutralnym terenie pomiędzy zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA a triumfatorem międzykontynentalnego play off pomiędzy klubami z innych konfederacji" - tłumaczył szef FIFA.

Trwający w Arabii Saudyjskiej klubowy mundial potrwa do 22 grudnia

jb, PAP