Prezes polskiego klubu ciężko pobity! Walczy o życie w szpitalu

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór w klubie muzycznym, mieszczącym się w samym centrum miasta. 58-latek feralnego dnia miał tam spotkanie wigilijne ze znajomymi z pracy.



– Zgłoszenie otrzymaliśmy w dniu 15 grudnia około godziny 23.00, dotyczyło ono pobicia mężczyzny, do którego miało dojść na terenie jednego z klubów w Piasecznie. Poszkodowany 58-letni mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie obecnie przebywa, natomiast funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 5 osób. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy, w tym przesłuchiwani są świadkowie celem ustalenia przebiegu i okoliczności zdarzenia – powiedzieli portalowi piasecznonews.pl przedstawiciele lokalnej policji.



Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł portal piasecznonews.pl wynika, że 3 zatrzymanych to obywatele Ukrainy, a dwaj to Polacy.



– Stan prezesa jest bardzo ciężki. Trudno mówić tu o „pobiciu”. Bardziej pasowałby termin: „skatowany”. Miał między innymi krwiaki mózgu i poważne obrażenia płuc. Przeszedł już operację i miejmy nadzieję, że z tego wyjdzie. Najbliższe godziny będą kluczowe – powiedział Polsatowi Sport pragnący zachować anonimowość działacz MKS-u.



58-letni Jacek Krupnik był prezesem MKS-u Piaseczno od reaktywacji klubu w 2012 roku. W drużynie gra jego młodszy syn, Łukasz.

Polsat Sport